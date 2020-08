Plastikfrei einkaufen

Nun trafen sich Nieheims Bürgermeister Rainer Vidal und Innogy-Kommunalmanagerin Maria Kemker in der Schaukäserei Menne, um die 600 kostenlosen Obst- und Gemüsebeutel an Manuela Tsiminos, Marktleiterin bei Nahkauf, und Björn Wakup, Marktleiter bei Rewe zu übergeben. In den nächsten Wochen werden die Mehrwegnetze in den beiden Supermärkten an interessierte Bürger verteilt.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit

„Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind unglaublich wichtige Themen, mit denen wir uns hier in Nieheim aktiv auseinandersetzen. Dazu gehört auch, die Bürger für diese Themen zu sensibilisieren“, sagt Bürgermeister Rainer Vidal. „Die Obst-und Gemüsenetze sind eine super Sache. Sie zu verwenden ist nur eine kleine Umstellung im Alltag, die viel bewirken kann. Wir freuen uns und sind dankbar, dass Innogy die Einkaufsnetze kostenlos zur Verfügung stellt.“

Mehrweggedanke

Kommunalmanagerin Maria Kemker ergänzt: „Die Aktion ist ein wichtiger Schritt, um die Vermeidung von Plastik im Alltag zu fördern und das auf eine Art und Weise, die für jeden leicht umsetzbar und wirklich praktisch ist. Die Baumwollbeutel sparen nicht nur Ressourcen und Geld, sondern können auch zur Lagerung von Obst und Gemüse zu Hause verwendet werden. Der Mehrweggedanke steht hier ganz klar im Vordergrund. Wir hoffen, dass die Beutel schnell zum täglichen Begleiter beim Einkauf werden.“