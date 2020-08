„Ich drücke Joe Biden die Daumen“

Graf Lambsdorff kommt ganz auf seinen Onkel, denn er gehört dem „Club für deutliche Aussprache“ an, was den Zuhörern sichtbar gefiel. Klare Ansagen gab es zu den vielen Konfliktfeldern neben der Corona-Pandemie. „Ja, die Welt ist aus den Fugen“, sagte der Graf, der gestand, neben einem Auftritt in Warburg den Kreis Höxter noch nie erlebt zu haben. Die vielen globalen Themen könne Deutschland national nicht mehr angehen, sondern man müsse die EU viel stärker machen. Er bedauerte, dass die Kanzlerin auf die Sorbonne-Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nie reagiert habe. Europa habe die Wahl, als dritter „Elefant“ neben China und den USA Weltpolitik mitzugestalten oder sich – hoffentlich mit einer neuen US-Regierung – mit dem US-Verbündeten zusammen zu positionieren. Mit Russland unter Präsident Putin könne man leider das europäische Haus – wie Kohl und Genscher mit Gorbatschow und Schewardnadse es wollten – nicht weiter bauen. Russland habe daran kein Interesse. Erst die Ereignisse um die Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und viele ähnliche Fälle davor bewiesen das. Er möge Russland, aber eine Regierung, die die Krim besetze oder im Osten der Ukraine Krieg führe, sei für die EU ein echtes Problem.

Johann-Friedrich Freiherr von der Borch und Alexander Graf Lambsdorff auf Gut Holzhausen. Foto: M. Robrecht

Graf Lambsdorff sprach im „Schafstall“ auch über die Corona-Pandemie. Er selbst sei im Frühjahr erkrankt und habe Covid 19 zum Glück überwunden. Mit Blick auf die Digitalisierung wies er auf große Sprünge durch die Krise hin. Das digitale Gespräch werde aber niemals das persönliche ersetzen, meinte er mit Blick auf die unzähligen Videokonferenzen der vergangenen Monate.

Daumendrücken für Biden

Alexander Graf Lambsdorff forderte die Beendigung der Beitrittsgespräche der Türkei mit der EU. Präsident Erdogan habe das Land an den Rand des wirtschaftlichen Ruins geführt. Er kritisierte die Re-Islamisierung und dass die Türkei ein Forschungsschiff mit militärischer Begleitung in griechische Gewässer schicke, um nach Bodenschätzen zu suchen. Zudem säßen nirgendwo so viele Journalisten im Gefängnis wie in der Türkei und in China.

Bemerkenswert sei auch, dass man sich in Deutschland und Berlin für das Syrienproblem erst seit der Flüchtlingskrise 2015 interessiere: „Da kamen plötzlich hunderttausende Flüchtlinge, viele davon auch in den Kreis Höxter, und da waren viele überrascht...“

Graf Lambsdorff drückt Joe Biden bei der US-Wahl die Daumen. Man dürfe aber nicht vergessen, dass viele Themen zwischen EU und USA auch bei einem Wechsel strittig blieben. Mit Sorge bewertet er auch den Brexit: 30.000 deutsche Firmen würden mit Großbritannien Handel betreiben.