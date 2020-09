Seine Verletzungen waren so erheblich, dass ein Rettungshubschrauber den Mann aus Schieder-Schwalenberg in die Uniklinik Göttingen fliegen musste. Wie die Polizei rekonstruierte, muss der 58-Jährige aus Richtung Sommersell an der Kreuzung bei einem starken Regenguss von einer 18-jährigen Autofahrerin aus Marienmünster übersehen und angefahren worden sein. Der Mopedfahrer stürzte und trug Knochenbrüche davon, wie die Polizei erklärte. Die Kreuzung am Auffahrtsarm zur B239 wurde zwei Stunden für Aufräumarbeiten gesperrt. Der Rettungshubschrauber musste eine Weile warten bis der Patient stabil genug für einen Luftransport war. Lebensgefahr besteht nicht.