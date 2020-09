Grillkohle brennt in Mülltonne

Polizei informiert über Erkenntnisse zur Ursache des Wohnhausbrand in Nieheim-Himmighausen

Nieheim-Himmighausen (WB/RB). Noch nicht erloschene Grillkohle, die in einer Mülltonne im Carport entsorgt wurde, ist nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Ursache für den Wohnhausbrand in Himmighausen am Montag.