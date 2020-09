Nachdem eine Schülerin positiv auf das Virus getestet wurde, sind am vergangenen Mittwoch 75 Schüler und 14 Lehrkräfte getestet worden. Aufgrund der Testungen ist ein weiterer laborbestätigter Nachweis einer Covid-19-Infektion beim Kreis Höxter eingegangen. Betroffen ist ein Kind aus der Parallelklasse. Ob dieser Fall mit dem ersten in Zusammenhang steht oder nicht, kann nicht aufgeklärt werden. Weitere positive Fälle an der Schule sind nicht bekannt geworden.

Halbes Kollegium in Quarantäne

Es gibt eine große Überlappung der Kontaktpersonen zwischen beiden Fällen. Es ist daher notwendig und vorgesehen, eine zweite Testung der schulischen Kontaktpersonen in der kommenden Woche durchzuführen (wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag), teilt der Bürgermeister mit. Da im Jahrgang 8 zwei Corona-Fälle bestätigt wurden, befindet sich dieser in Quarantäne und erhält Distanzunterricht. Auch das halbe Kollegium befindet sich in Quarantäne. Die weitere Unterrichtsorganisation ist den Eltern in einem Schreiben mitgeteilt worden.