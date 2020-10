Stadt übernimmt Culinarium

Nieheim (WB/nf). In den politischen Gremien herrschte große Einstimmigkeit, den Vorgang noch in dieser Wahlperiode abzuwickeln. Jetzt gaben der ehrenamtliche Geschäftsführer Rainer Vidal und Dietmar Becker als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters den Vollzug bekannt: Mit der Vermögensübertragung an die Stadt Nieheim ist juristisch der Schlussstrich unter die Gesellschaft Westfälisch kulinarische Erlebnismeile Nieheim (WKME) gezogen.

Von Westfalen-Blatt