Demzufolge kehren die Jahrgänge fünf bis sieben und neun bis zehn schon am Mittwoch wieder gemeinsam in die Schule zurück. Der Jahrgang acht folgt nach Angaben von Bürgermeister Rainer Vidal am Donnerstag, so dass noch vor der Herbstferien der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Dank an Beteiligte

„Ich möchte mich bei der Schulleitung und den Lehrerinnen und Lehrern der Peter-Hille-Realschule für ihr Engagement in der Zeit der quarantänebedingten Einschränkungen bedanken, in der das Kollegium mit einer Mischung aus Distanz- und Präsenz-Unterricht den Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten hat. Bei den Schülerinnen und Schülern möchte ich mich, ebenso wie bei ihren Erziehungsberechtigten, für ihr Verständnis in dieser besonderen Situation bedanken“, erklärte Vidal.

Wie berichtet, war eine Schülerin in Nieheim positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit dem Mädchen gingen auch weitere Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne.