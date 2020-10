Comedy, Sprechtheater und Balladen

Weil gemeinsames Singen in geschlossenen Räume noch immer verboten ist, wurde das beliebte adventliche Mitsingkonzert am ersten Advent um 17 Uhr auf den Schlosshof von Gut Holzhausen verlegt, wo ausreichend Platz für den erforderlichen Abstand vorhanden sei. Für die Veranstaltungen in der Grundschule gilt ein gut durchdachtes Schutzkonzept mit den erforderlichen Abständen und Maskenpflicht beim Betreten.

Familien oder zusammengehörige Gruppen dürfen zusammensitzen. Mit ihrer Lüftung ist die Aula der Grundschule der perfekte Raum und bietet beste Voraussetzungen für eine gute Durchlüftung. „Die Winter-Voices-Reihe soll ein richtiger Mutmacher sein. Deshalb wird von Veranstaltungsseite alles unternommen, um den Besuchern die Angst und die Unsicherheit zu nehmen“, so Leonore von Falkenhausen.

Bereits mit dem Kauf der Eintrittskarten werden die Sitzplätze festgelegt. Vorverkaufsstellen sind das Modehaus Stamm in Nieheim, Bücher Brandt in Höxter, die Buchhandlung Schröder in Brakel, die Buchhandlung Saabel in Bad Driburg, die Buchhandlung Wedegärtner Steinheim und Geschenkartikel Nolte in Vörden. Direktbestellungen sind unter Telefonnummer 05274/952094 oder per email unter „karten@voices-holzhausen.de“ möglich.

Den Auftakt der „Winter Voices“ bildet das adventliche Mitsingkonzert am Sonntag. 29. November, im idyllischen Schlosshof auf Gut Holzhausen. „Unter freiem Himmel, äußerlich gewärmt von Feuerkörben, innerlich von Gesang, Glühwein und Wildbrat-würstchen, dürfen die Besucher mit fröhlichem Gesang nach Herzenslust ihrer Freude über die beginnende Adventszeit Ausdruck verleihen. Nur Sturm und Regen können das Konzert verhindern.“

Am Sonntag, 13. Dezember, folgt ein Comedyabend mit Annette Kruhl unter dem Titel „Männer, die auf Handys starren“. Natürlich ist auch Annette Kruhl dem Handy Wahn verfallen, schließlich sind Klingelton, Handymodell und Telefonverhalten untrügerische Indizien, mit wem man es zu tun hat. Doch erst die lustigen wie bisweilen scharfzüngigen Texte, mitreißende Songs und Kruhls entwaffnende Selbstironie würden dieses Programm zum kabarettistischem Entertainment par excellence machen.

„Wir feiern eine Premiere“

„Musikalisches Sprechtheater“ heißt es am Sonntag, 10. Januar, bei der Komödie „Der Kontrabass“. „Sprechtheater feiert bei Voices Premiere,“ erklärt Leonore von Falkenhausen. In der berührenden, aber gleichzeitig urkomischen Komödie ist der öde Nachmittag eines Mannes zu erleben, allein in seinem schallisolierten Zimmer mit Bier und seinem Kontrabass.

Aus der handlungsarmen Situation erwächst durch das wunderbare Spiel des Schauspielers Stephan Schad und der kongenialen Mitgestaltung des echten Kontrabassisten Henning Kiehn eine wirklich große künstlerische Tat. Jazz und Balladen interpretiert bei der letzten Veranstaltung am Sonntag, 24. Januar, die renommierte Sängerin Stefanie Boltz, die instrumental von Martin Kursawe (Gitarre) und Sven Faller (Kontrabass) begleitet wird.

Zahlreiche Lieder und Kompositionen, die jenseits von Kitsch und Klischees von den mannigfaltigen Gesichtern des Winters erzählen, kommen im Programm zur Aufführung. „Das Trio zaubert mit Leichtigkeit ein Programm auf die Bühne, in dem Groove & Intimität, Witziges & Virtuoses, Wärmendes & Unterhaltsames seinen Platz findet“, betont Leonore von Falkenhausen im Vorfeld.

Zu den Veranstaltungen in der Grundschule gibt es wie in den letzten Jahren ein Catering – allerdings in deutlich kleinerer Form. Das Catering beim zweiten Termin übernimmt der „Zonta-Club“, für die beiden letzten sorgt der Förderverein der Grundschule.