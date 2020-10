Wie das WESTFALEN-BLATT erfahren hat, sitzen inzwischen alle vier Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Eine Richterin in Höxter hat das angeordnet. Eine ­U-Haft kann in der Regel nur ausgesprochen werden, wenn gegenüber dem Beschuldigten ein dringender Tatverdacht vorliegt. Zudem wird ein Haftgrund von dem jeweiligen Richter geprüft. In vielen Fällen besteht zum Beispiel bei Beschuldigten eine Verdunklungsgefahr. Man will dann mit der U-Haft verhindern, dass Beweismittel vernichtet oder verändert sowie Zeugen beeinflusst werden. Zu den Hintergründen im Fall Sommersell wollten sich aber weder das Gericht noch die ermittelnde Staatsanwaltschaft Paderborn am Donnerstag äußern. Es sei ein schwebendes Verfahren.

Wert wird ermittelt

Wie diese Zeitung berichtete, ist in dem Dachgeschoss eines Sommerseller Wohnhauses eine professionelle Drogen-Plantage entdeckt worden. 360 Cannabis-Pflanzen konnten sichergestellt und abtransportiert werden. „Der Tatort wurde beschlagnahmt“, so ein Sprecher der Behörde. Die weiteren Ermittlungen rund um den Fall dauern an – unter anderem werde von einem Experten noch der genaue Wert der angebauten Cannabis-Pflanzen ermittelt, bestätigte die Polizei gestern.