Rainer Vidal, der am Freitag (30. Oktober) seinen letzten Arbeitstag als Verwaltungschef in Nieheim hatte, wies darauf hin, dass der reguläre Schulbetrieb weiterläuft. Vidal: „Ein Kind einer Klasse ist positiv getestet worden. Das hat zur Folge, dass nur diese Klasse in Quarantäne muss. Das gilt auch für die eine Lehrkraft, die zur Klasse Kontakt hatte.“ Weitere Lehrkräfte seien nicht in Quarantäne. Für die betroffenen Klasse gilt nun: „Lernen auf Distanz“.

Ende September wurde vom Gesundheitsamt des Kreises Höxter an der Schule in Nieheim eine 14-tägige Quarantäne für 75 betroffene Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 14 Lehrkräfte einer positiv getesteten Schülerin angeordnet. Zeitweise fand an der Realschule kein regulärer Unterricht mehr statt.