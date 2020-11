„Don Quijote“ an der Schranke

Dr. Ulrich Kros, der mit seiner Familie direkt in Nieheim lebt, konnte am Samstag nicht wie sonst das Kletterzentrum OWL in Brakel aufsuchen. In der beliebten Freizeiteinrichtung ist der Betrieb eingestellt – wegen der Pandemie. Auch den Saunabesuch in der Badestadt, den Kros (SPD-Politiker im Nieheimer Stadtrat) gerne zur Entspannung nach einer intensiven Arbeitswoche einlegt, konnte er abschreiben. Die Therme ist mindestens bis zum 20. November geschlossen – eine behördliche Auflage.

Kros nervt Motorlärm

Bleibt also nur noch der gemütliche Garten seiner Mutter, die in der Nieheimer Ortschaft Entrup lebt. Also ein ganz normales Wochenende von Dr. Ulrich Kros in der Pandemie – wenn da nicht dieser Motorlärm vom Berg wäre. „Mir ging er schon daheim in Nieheim auf den Geist. Als ich den penetranten Lärm in der gleichen Lautstärke dann sogar bei meiner Mutter am Haus hörte, während ich dort im Hühnerstall beschäftigt war – da ist mir die Hutschnur geplatzt“, ärgert sich der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Ruhe am Bilsterberg“ im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT auch noch am Tag danach. Fast drei Stunden lang hätte er sich am Samstagmittag dort aufgehalten. Er könne das als Bürger der Stadt und als Vorsitzender der Bürgerinitiative (rund 150 Mitglieder) einfach nicht mehr hinnehmen.

Empörung über Betrieb auf Strecke

Kros setzte sich also kurzerhand in sein Auto und fuhr hoch – bis zur Schranke der 4,2 Kilometer langen Rennstrecke, wo die Security für Ordnung und Einlass sorgt. „Alles wird herunter gefahren wegen Corona – keine Kultur, kein Aufenthalt in Cafés, Restaurants und Sporteinrichtungen. Wir Bürger halten uns an die massiven Einschränkungen und setzen dann zumindest auf die notwendige Ruhe, wenn wir zuhause sind. Während Deutschland darüber diskutiert, ob die Schulen geschlossen werden müssen, drehen die Leute auf dem Berg in ihren Fahrzeugen weiter ihre Runden. Das kann und darf doch nicht sein“, ist Kros empört.

Noch bevor er vor Ort das Gespräch mit einem Verantwortlichen der Rennstrecke suchen kann, informiert er lieber „sicherheitshalber“ per Telefon die Polizeileitstelle über sein privates Vorhaben, „weil ich nicht plötzlich dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs ausgesetzt sein wollte. Man weiß ja nie, wie sich so etwas entwickelt.“ Schließlich sei dann auch ein Verantwortlicher der Strecke gekommen und habe sich den Vorwurf von Kros angehört. „Während des Betriebs muss immer ein Verantwortlicher zu sprechen sein. Das wusste ich noch von früher!“ Kros sei von ihm darüber informiert worden, dass es eine Genehmigung der Stadt Bad Driburg geben würde, die den aktuellen Betrieb – trotz Corona – erlauben würde. Das hätten auch die eingesetzten Polizeibeamten gegenüber Kros noch einmal bestätigt, die inzwischen herbeigerufen worden waren („Nicht von mir“, so der Nieheimer).

Polizei auch vor Ort

An der Schranke habe Kros dabei immer wieder Fahrzeuge abfahren sehen, die Kennzeichen aus Hamburg, Berlin oder Göttingen hatten. „Mir wurde von dem Verantwortlichen gesagt, es habe alles seine Ordnung.“ Dennoch, Kros empfindet es als „pure Dekadenz“, dass es seit vier Wochen „an jedem Samstag vom Berg herunter schallt“. Kros will nicht locker lassen und sich gleich am Montag bei der Nachbarstadt informieren. Die Verwaltung von Bad Driburg war am Sonntag für eine Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung nicht zu erreichen gewesen.