Leider musste die beliebte Großveranstaltung in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Dennoch wird allen Fans in der Region in diesem Jahr eine besondere Spezialität aus der Käsestadt Neheim geboten – und zwar in Anlehnung an die Flecht­hecke, die vor zwei Jahren in das bundesweite Verzeichnis des „Immateriellen Kulturerbes“ der UNESCO aufgenommen worden ist. Der Rewe-Markt in Nieheim (Alersfelde 28) und Käselieferant Thomas Menne (Schaukäserei) präsentierten jetzt die neue Delikatesse „Flechtheckenkäse“ im Beisein von Vertretern des Heimatvereins (allen voran der Vorsitzende Ulrich Pieper) und des Bürgermeister Johannes Schlütz.

Die „Nieheimer Flechthecke“ fand übrigens schon im Jahr 1650 Erwähnung. Sie ist nicht nur das Zuhause vieler Kleintiere, sondern war gleichzeitig Lieferant von Holz und Haselnüssen. Und die stecken unverkennbar im „Flechtheckenkäse“, der mit einem nussigen Geschmack punktet. Schlütz lobte die tolle Idee: „Der neue Käse macht Werbung für unsere Stadt – und gleichzeitig für zwei ihrer bedeutendsten Traditionen!“ Rewe-Gebietsmanager Ulrich Mönikes sagte: „Wir sind sehr stolz, unseren Kunden diese eigens für unsere Märkte kreierte Spezialität anbieten zu können.“