„Das ist ein besonderer Erfolg. Wenn es die Pandemie nicht geben würde, würde ich jetzt sagen: Lasst uns feiern“, meinte Dr. Ulrich Kros, Vorsitzender der Bürgerinitiative „Ruhe am Bilster Berg“. Auch Bürgermeister Johannes Schlütz und die Leitung des Altenheims St. Nikolaus bewerten die Entscheidung des Verwaltungsgericht Minden (wir berichteten gestern) als positiv.

„Wäre ihrem Vorhaben stattgegeben worden, hätte das für die Bewohner des Altenpflegeheims eine Verdoppelung des Lärmpegels bedeutet“ – so hatte Burkhard Bünte, Vorsitzender Richter der 11. Kammer am Verwaltungsgericht Minden, das Urteil im Verfahren des Bilster Berges gegen den Kreis Höxter begründet. Dementsprechend erleichtert präsentierte man sich in der Nieheimer Einrichtung am Folgetag. Leiterin Carmen Leßmann betonte im Gespräch mit dem WB: „Uns fällt ein Stein vom Herzen. Das Urteil bedeutet für unsere Bewohner auch den Erhalt eines Teils ihrer Lebensqualität. Dabei geht es auch um diejenigen, die sich nicht artikulieren können – auf die der Lärm aber eine deutlich spürbare Auswirkung hat.“ Leßmann hoffe, dass sich dieses Dauerthema damit nun endgültig erledigt hat. „Es war auch eine Zeit der Ungewissheit für unsere Bewohner – das hier ist immerhin ihr Zuhause“, so die Leiterin. Hintergrund: Festgelegt wurde beim Bau der Rennstrecke, dass das katholische Altenheim, das etwa zwei Kilometer vom Bilster Berg entfernt liegt, nicht mehr Lärm als 45 db (A) hinnehmen muss. Die Betreiber-GmbH der Rennstrecke wollte diesen Wert auf 50 anheben.

Argumente zu 100 Prozent bestätigt

Als „überaus glücklich“ bezeichnete sich BI-Vorsitzender Dr. Ulrich Kros am Donnerstag: „Durch dieses Urteil sind unsere Argumente zu 100 Prozent bestätigt worden. Wir sind dem Kreis, der Kirche und dem Träger des Altenheims dankbar dafür, dass sie diesen Prozess so intensiv begleitet haben. Das hat die gesamte Stadt Nieheim vor mehr Krach bewahrt.“ Vielen Nieheimern – insbesondere den Mitgliedern der Initiative – sei es eigentlich jetzt schon zu laut. Deshalb machen das Urteil auch Mut für die Zukunft, dass es zumindest beim Status quo bleibe. „Ich hoffe doch sehr, dass die Gesellschafter des Bilster Berges jetzt auch erkannt haben, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist – auch, wenn ich immer noch leichte Befürchtungen habe, dass sich der Betreiber damit nicht abfinden wird, obwohl es ein glasklares Urteil gibt. Die Gesellschaft will für die Region da sein – das muss sie jetzt auch unter Beweis stellen.“ Der Bestandsschutz des Altenheims sei geltendes Recht und das müsse nun akzeptiert werden, so Kros.

Urteil ist eindeutig

Nieheims Bürgermeister Johannes Schlütz spricht von einem Urteil, „mit dem beide Seiten am Ende gut leben können“. Die Belastung für die Bürger in Nieheim sei nicht mehr steigerungsfähig. „Die Grundlage für dieses Urteil ist juristisch die richtige, weil eindeutig – deshalb sollte man nun nicht weiter versuchen, die Sache immer wieder aufzubrechen. Das Altenheim mit seinen Bewohnern ist definitiv schützenswert. Und ganz wichtig: Jede weitere Aufweichung dort bedeutet auch eine höhere Belastung für jeden anderen Bürger in der Gemeinde.“ Schlütz habe ein gutes Verhältnis zur Geschäftsführung des Bilster Berges – er bemerke aber auch, dass die Akzeptanz der Nieheimer nachlasse. „Es ist eine verzwickte Situation: Die Anlage an sich und die dort getätigten privaten Investitionen sind außerordentlich und anerkennenswert – die Beeinträchtigung für die Bürger oder den Tourismussektor dürfen deshalb aber nicht außer Acht gelassen werden. Wir müssen als Stadt wirtschaftlich aufgeschlossen sein, aber auch klare Grenzen aufzeigen dürfen.“ Die Rennstreckenbetreiber müssten gleichzeitig akzeptieren, dass langfristig nur ein ausgewogenes Miteinander funktioniere. „Und weil der wirtschaftliche Nutzen für die Bürger unserer Stadt seit Jahren kaum sichtbar ist, würde ich es begrüßen, wenn es keine weiteren Vorstöße gibt und damit auch die Belastungen für die Bürger nicht weiter steigen. Die Qualität Nieheims als Wohn- und Urlaubsort würde dadurch einen beträchtlichen, aus meiner Sicht nicht mehr vertretbaren Schaden erleiden“, so Schlütz.