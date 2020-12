Dorothea Fiene und Maria Kukuk geehrt

Dorothea Fiene und Maria Kukuk übernehmen die wichtige Aufgabe in der Gesellschaft, Trauernde zu begleiten und ihnen Trost zu spenden. Während der Corona-Pandemie sei der Bedarf nach Einzelbegleitungen deutlich angestiegen – oftmals als einzige Form für die Betroffenen auf der Suche nach Trost.

Gemeinsam mit Birgit Konermann aus Steinheim bringen sich die Geehrten mit viel Herzblut in ihre Arbeit ein – unter anderem mit einem Seminar in Sommersell, das sich an Erwachsene nach Verlusterfahrungen richtet. Besucht werden Schwerstkranke Zuhause oder in den Pflegeeinrichtungen, begleitet werden Menschen in der letzten Lebensphase. „Jeder, der Sterben einmal mitbekommen hat, weiß, welche Belastungen für alle Betroffenen damit einhergehen und wie wichtig tröstende Worte und Zuneigung in diesen Zeiten sind,“ sagte Bürgermeister Johannes Schlütz. In Lütmarsen gestaltet Dorothea Fiene außerdem zusammen mit Birgit Konermann einen offenen Gesprächskreis für Eltern nach Tod- oder Fehlgeburten.

Für ihr außergewöhnliches Engagement spendete der Rat großen Beifall. Der Bürgermeister wünschte weiterhin viel Kraft und Energie für die ehrenamtliche Tätigkeit. Die kleine Feierstunde endete mit dem Eintrag von Maria Kukuk und Dorothea Fiene in des Goldene Buch der Stadt Nieheim.

Neue Ehrenbeamte

Verabschiedet und aus ihren Funktionen entlassen wurden die Bezirksverwaltungsstellenleiter Swen Horstmann (Merlsheim), Diethelm Kukuk (Holzhausen), Günter Vandieken (Entrup), Karl Tilly (Himmighausen) und Paul Lakemeyer (Eversen). Zu neuen Leitern ernannt und als Ehrenbeamte vereidigt wurden Herbert Müller (Merls-heim), Jan Philipp Lakemeyer (Eversen), Heinz-Josef Böddeker (Holzhausen), Thomas Müther (Himmighausen), Werner Benning (Sommersell), Elmar Kleine (Oeynhausen) und Jörg Robrecht (Entrup).

Gebühren

Einstimmig stimmte der Rat für die Festsetzung der Gebühren 2021 und schloss sich den Empfehlungen im Betriebsausschuss an. Die Frischwasser-Gebühr bleibt demnach im Stadtgebiet Nieheim unverändert bei 1,37 Euro je Kubikmeter. Die Abwassergebühr für Schmutzwasser steigt dagegen laut Ratsbeschluss auf 3,81 Euro je Kubikmeter. Deutlich günstiger wird dagegen die Straßenreinigung (Winterdienst). Aufgrund der milden Winter und Überdeckungen kann die jährliche Straßenreinigungsgebühr je Meter Grundstücksseite von 0,39 auf 0,15 Euro gesenkt werden.