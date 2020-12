„56 Jahre lang hat doch alles funktioniert“

Es geht um die Mülltonnen, die der Rentner jahrzehntelang an seine Grundstücksgrenze gestellt hat und die dort von dem örtlichen Entsorgungsunternehmen direkt entleert wurden. So wie es in vielen Sackgassen des Kreises möglich ist. Doch damit soll Schluss sein. Das teilte ihm und weiteren Anliegern die Behörde des Kreises Anfang Dezember mit. Sie sollen die Abfallbehälter an einem konkreten Sammelpunkt bereitstellen.

Rückblick

Am 1. November 2020 haben die Firma „Beforth“ aus Steinheim (Wertstofftonne) und das Unternehmen „Pre Zero“ aus Porta Westfalica (Restabfall, Bioabfall und Altpapier) die Aufgaben von der Nieheimer Firma „Freitag“ übernommen, die die Müllabfuhr im Stadtgebiet von Nieheim eingestellt hat.

„Ich wohne hier seit 56 Jahren – und jetzt soll das alles mit der Müllabfuhr nicht mehr funktionieren?“, fragt sich Peters. Er ist frustriert und versteht die Welt nicht mehr. Aus eigener Kraft könne der Rentner (1,56 Meter groß) die Tonnen nicht mehr weit schleppen. Rund 70 große Schritte sind es von seinem Haus bis zum vorgegebenen Sammelpunkt. Das sind mehr als 50 Meter abwärts, mit einer ­dicken Tonne in nur einer Hand – dazu der Gehstock. Wenn jetzt noch Schnee hinzukommt und er oder die Tonne wegrutschen sollten – dieses Szenario will sich Peters erst gar nicht ausmalen. „Ganz ehrlich: Ich schaffe das in meinem Alter einfach nicht mehr!“

Hinzu kommt: Der Senior war früher selbst jahrelang Müllfahrer in Nieheim. „Wenn ich zehn Jahre jünger wäre, dann würde ich dem Kollegen im Müllwagen heute zeigen, wie man das macht. Selbst der große Lkw für die Heizöllieferung fährt unsere Häuser an und dreht oben am Ende, das ist überhaupt kein Problem“, findet Peters. Mit ihm regen sich noch mehr Bürger auf.

Aus dem Starenweg, Amselweg und Finkenweg kommen an diesem Abend weitere Anlieger hinzu, die dem WESTFALEN-BLATT ihr Leid klagen. Ihnen reicht es. Mit dem Schreiben des Kreises Höxter und den Vorgaben, ab sofort die Tonnen (Restabfall, Bioabfall, Altpapier und Wertstoffe) an die vorgegebenen Sammelstellen (in diesem Fall ist es die Querstraße „Am Röhenbruch“) zu bringen, wollen sie sich nicht abfinden.

Dienstleistung

Wilhelm Fröhling (69, Amselweg), Franz Klassen (64, Amselweg) Werner Hartmann (70, Finkenweg), Ingo Claußen (70, Starenweg) und Clemens Schäfers (59, für die verhinderte Sabine Kleinebekel aus dem Starenweg) finden die neue Regelung alles andere als gerecht und umsetzbar – gerade für die älteren Bürger. „Unsere Straße ist mit fünf Metern breit genug für die Müllwagen“, findet Fröhling.

Sie verstehen auch nicht, dass sie für die neuen Entsorger deren Dienstleistung übernehmen sollen und die Tonnen selbst an die nächste Straße schieben müssen. Ein weiteres Problem dürften die versicherungstechnischen Fragen sein – rund um den Hinweis der zuständigen Behörde (Kreis Höxter), möglichst auf Nachbarschaftshilfe zurückzugreifen, wenn es Anwohnern nicht möglich sein sollte, die Behälter selbst zu den Sammelpunkten zu bringen. Das wäre eine „sehr wünschenswerte und gute Lösung“, wie Hubertus Abraham von der „Abteilung Abfallwirtschaft“ auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Und: Das funktioniere bei dem Winterdienst doch auch.

Aber wer kommt am Ende für Kosten auf, wenn man für den Nachbarn regelmäßig dessen Tonne an die nächste Straße bringt – und sich dabei ein Schadensfall ereignet (zum Beispiel Lackschäden an einem geparkten Auto etc.)? Muss man sich vorher vertraglich schriftlich absichern und würde die eigene Haftpflichtversicherung den Schaden, der aus einer Gefälligkeit heraus passiert ist, übernehmen? Es wäre bestimmt sinnvoll, sich vorher bei seiner Versicherung zu erkundigen – für den Fall der Fälle.

Berufsgenossenschaft

Eine weitere Frage stellt sich beim Anblick der Sammelstellen. Wenn die Tonnen stundenlang (spätestens ab 6 Uhr morgens) auf den Gehweg bereitstehen, müssen Fußgänger wie Schulkinder, Senioren mit Rollatoren und Mütter mit Kinderwagen auf die Straße ausweichen – und die sei oft in den frühen Stunden viel befahren, so die Anlieger.

Nieheims neuer Verwaltungschef im Rathaus, Johannes Schlütz, kann den Unmut der Bürger durchaus verstehen. „Wir sind als Stadt allerdings nicht direkt für die Abfallwirtschaft und die Abläufe bei den Entsorgern zuständig. Aber es liegt uns als Kommune natürlich viel daran, vor Ort vernünftige Lösungen zu finden.“

Von etwa 40 betroffenen Straßen im Stadtgebiet, wo sich Probleme ergeben, würde sich bei der Hälfte bereits eine Lösung abzeichnen. Alles hängt nun von der Berufsgenossenschaft „Verkehr“ ab, die sich zuletzt am Mittwoch in Nieheim mit Entsorger, Kreis und Stadt getroffen habe.

Die neuen Fahrzeuge verfügen über eine Seitenladertechnik und seien sogar um über einen Meter kürzer und damit wendiger als die Hecklader, vieles läuft automatisiert ab. Um eine objektive Bewertung vornehmen zu können, haben die Entsorgungsunternehmen ihre Berufsgenossenschaft eingeschaltet, denn sie müssen sich an die rechtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben bezüglich der Befahrbarkeit von Straßen mit Müllfahrzeugen halten.

Abraham vom Kreis Höxter: „Das vorherige Entsorgungsunternehmen und deren Fahrer haben im Interesse der Bürger auf eigenes Risiko diese Vorgaben in der Vergangenheit nicht beachtet. Davon haben die Bürger viele Jahre profitieren können.“ Laut Kreis werde die Berufsgenossenschaft wohl frühestens Anfang Januar 2021 ihre Entscheidung zu den Einzelfällen mitteilen.