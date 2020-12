„Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie kann der Tag nicht wie gewohnt stattfinden“, sagt Schulleiter Thomas Novian. Noch bis Ende Januar würden regelmäßig Video-Präsentationen auf der Schul-Homepage gezeigt, um so auch den Umbau der Schule zu dokumentieren, der zum neuen Jahr hin abgeschlossen sein soll.

Sport, Kultur, Musik, Soziales – die Nieheimer Peter-Hille-Schule legt Wert auf außerschulische Aktivitäten, die auch dazu dienen, das respektvolle Miteinander der Schüler zu fordern und zu fördern.

Förderkonzepte

Weitere ausgezeichnete Bereiche der Peter-Hille-Schule liegen im Berufswahl-Förderkonzept und dem Einsatz der „Audiovisionellen Wahrnehmungsförderung“ (AVWF) sowie in den Arbeitsgemeinschaften Busbegleiter, Streitschlichter, Medienscouts und dem Schulsanitätsdienst.

Die Peter-Hille-Schule ist Partnerschule des Deutschen Fußballbundes und damit Teil der Talentförderung des größten Fachverbandes der Welt. Darüber hinaus bietet die Schule viele sportliche AGs an: Cheerleading, Joggen, Tischtennis, Sportspiele und Fußball.

Seit sechs Jahren ist die Nieheimer Realschule eine Ganztags-Schule. Das bedeutet, dass die Schüler montags, mittwochs und donnerstags bis 15.20 Uhr Unterricht haben. Im Ganztag erledigen sie ihre Aufgaben in den Lernzeiten, sodass sie zu Hause keine Hausaufgaben mehr zu machen sind. In der einstündigen Mittagspause bekommen die Schülerinnen und Schüler ein Mittagessen.

Info-Abend

Für Donnerstag, 14. Januar, um 19 Uhr ist ein Informationsabend im PZ der Schule geplant, bei dem Schulleiter Thomas Novian sowohl die Schule als auch die Schulform Realschule vorstellen wird. Um bereits vorher Fragen klären zu können, ist es möglich, diese unter der Telefonnummer 05274/985010 zu stellen. Am Freitag, 15. Januar, so die vorläufige Planung, werden in der Zeit von 14-17 Uhr zusätzlich Schulführungen separat für jede Familie angeboten. Um telefonische Anmeldungen wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Anmeldungen für das neue Schuljahr finden an der Peter-Hille-Schule an folgenden Tagen statt: 17. bis 23. Februar von 7.35 bis 14 Uhr sowie am 18. Februar zusätzlich von 16 bis 18 Uhr,