Anna-Lena Helmes: „Wir sind für euch da!“

Nieheim -

Jugendliche in Nieheim haben ab sofort jeden Dienstag ab 18 Uhr die Möglichkeit, über Whats-App miteinander in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, über ihre Probleme und Sorgen zu reden. Oder einfach miteinander zu reden. Weil der Nieheimer Jugendtreff „Timeout“ im Haus Hartmann aktuell nicht öffnen kann, machen seine beiden Leiterinnen Anna-Lena Helmes und Annika Rosche diesen Kontakt in Corona-Zeiten per Videomodus möglich.