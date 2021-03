Lea Festing gewinnt Wettbewerb

Lea Festing vom Gymnasium Steinheim ist die Siegerin des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels auf Kreisebene.

Die Bedingungen für den jedes Jahr in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen durchgeführten Wettbewerb waren besondere in diesem Jahr. Aber die Corona-Pandemie sollte ihn nicht verhindern, meinten die Verantwortlichen der Peter-Hille-Schule in Nieheim und entschieden sich kurzfristig, den Kreisentscheid in Eigenregie durchzuführen, nachdem kein anderer Veranstalter seine Zusage gegeben hatte. Da der Lesewettkampf in diesem Jahr digital per Video-Einreichung stattfinden sollte, konnte die Nieheimer Realschule ihre digitale Unterrichtsplattform zur Organisation nutzen.

Der erfolgreiche Lesewettbewerb will die Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten einer Textstelle sollen zur aktiven Auseinandersetzung mit der Lektüre motivieren.

Die Sieger der Schulentscheide aus Gesamtschulen, Sekundarschulen, Realschulen und Gymnasien konnten ihren Vorlesebeitrag bis Mitte Februar aufzeichnen und hochladen und die Juroren, bestehend aus der Deutsch-Fachschaft der Peter-Hille-Schule, sichteten alle eingereichten Video-Beiträge und bewerteten die Lesekompetenz der Vorleser.

Neben der Lesetechnik kam es vor allem auf eine gute Interpretation an: War der Vortrag lebendig und atmosphärisch? Hatte der Schüler ein angemessenes Tempo, hat er seine Stimme facettenreich eingesetzt? Auch die Textstellenauswahl floss in die Bewertung mit ein. In „normalen“ Jahren gibt es immer noch einen Fremdtext, der die Kinder vor neue Herausforderungen stellt, doch darauf wurde in diesem Jahr verzichtet.

In den Klassen- und Schulwettbewerben hatten sich neun Schülerinnen und Schüler aus folgenden Schulen für den Kreisentscheid qualifiziert: Lea F. (Städtisches Gymnasium Steinheim), Leonie M. (Peter-Hille-Realschule Nieheim), Romy S. (Schulen der Brede Brakel), Leon M. (Hüffertgymnasium Warburg), Martina M. (Gymnasium St. Xaver Bad Driburg), Pascal B. (Gesamtschule Bad Driburg-Altenbeken), Melvin H. (Hoffmann von Fallersleben Realschule Höxter), Marie K. (Sekundarschule Höxter) und Mia G. (Gymnasium Beverungen).

Als Siegerin setzte sich schließlich Lea Festing durch, die aus dem Buch „Abenteuer in der Megaworld“ von Sven Gerhardt vorlas und durch eine sichere und abwechslungsreiche Lesetechnik überzeugte. „Für Lea wird es nun auf Bezirksebene weitergehen und wir drücken ihr die Daumen, dass sie auch dort die Jury von ihrem Lesetalent überzeugen kann“, so die Jury.

An den Vorlese-Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich in diesem Jahr bundesweit mehr als 4300 Schulsieger. In diesem Jahr waren rund 350.000 Schüler der sechsten Klassen am Start.