St. Lucia steht für die Hoffnung

Jetzt kann es in dem historischen Gemäuer (1868/69) ziemlich kalt werden und an einen Gottesdienst ist nicht zu denken. Auch die Pandemie habe das zuletzt in der Region vielerorts verhindert. An den letzten Gottesdienst in der Merlsheimer Kirche vor dem Wasserschaden kann sich Heimatfreund Gisbert Zünkler noch gut erinnern. „Es war zur Verabschiedung von Pastor Geo Chacko Pallipurathukaran.“ Der Geistliche ist in seine Heimat Indien ins dortige Bistum zurückgekehrt. Von 2012 an hatte sich Pater Geo mit einer vollen Stelle um die neun Gemeinden in Nieheim gekümmert und wirkte darüber hinaus auch in Steinheim und Marienmünster (wir berichteten). Und wie groß ist nun der Schaden in der Kirche und wann ist mit einer Reparatur zu rechnen?