Das große Interesse an der Thematik zeigte der Besuch von etwa 50 Zuhörerinnen und Zuhörern in der Sporthalle der Ortschaft. Der Vorsitzende Elmar Kleine im Gespräch mit dieser Zeitung:. „Wir setzen auf Transparenz und spielen mit offenen Karten.“ Zur Windkraft bezog Bürgermeister Johannes Schlütz klar Stellung. „Die Haltung der Stadt Nieheim zur Windkraft bleibt bis auf weiteres ablehnend, da schon vor Jahren eine Windvorrangzone in Holzhausen ausgewiesen wurde. Ändern wir diese Position, stellen wir unseren eigenen Flächennutzungsplan infrage.“ Ob die Ausweisung ausreiche, sei jedoch ungewiss. Der Stadt sei allerdings bekannt, dass potenzielle Projektierer in Oeynhausen unterwegs seien. Spekuliert wird über Standorte unterhalb des Bilster Berges. „Informationen über den derzeitigen Verhandlungsstand haben wir nicht.