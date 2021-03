Dazu heißt es: „Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung der Erneuerung der versiegelten Flächen des Außengeländes der Peter-Hille-Schule aus den übertragenen Restmitteln.“ Während bei vielen Millionenprojekten am Ende oft noch eine Finanzspritze nachgelegt werden muss, haben die Nieheimer sogar noch ein Budget in Höhe von rund 370.000 Euro zur Verfügung. Im Fokus stehen dabei die versiegelten Flächen des Außengeländes. Dazu sagt Nieheims Kämmerer Dietmar Becker: „Die versiegelten Flächen befinden sich in einem desolaten Zustand.