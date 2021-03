Und der Verein hat noch große Pläne: Er will das Biermuseum in Eigenregie übernehmen. Die Verhandlungen mit der Stadt Nieheim laufen schon lange. Durch den Wechsel auf dem Bürgermeisterposten und die neue Besetzung des Rates hat sich das Vorhaben etwas verzögert. In diesen Tagen soll es aber umgesetzt werden: In den kommenden Jahren führt der Verein Nieheimer Brauzunft das Biermuseum und will es in einen Ort der Begegnung von Menschen umbauen. „Es geht um mehr. Miteinander können wir hier etwas schaffen, das der ganzen Großgemeinde Nieheim gut tun wird“, ist sich Jan-Hendrik Baum, Vorsitzender des Vereins und als Braumeister auch Ideengeber für viele seiner Produkte, sicher. Ein wichtiger Schritt für die neue Zukunft ist die Einführung der neuen 1-Liter-Flaschen des Nieheimer Bürgerbieres. Trotz aller anderen Bierprodukte, die die Brauzunft im Laufe eines Jahres herstellt, bleibt das Bürgerbier zentral. Bisher wurde es, vor allem für die Gastronomie, in 10- bis 50-Liter Fässern vertrieben. Für den Hausgebrauch gab es das untergärige Naturprodukt in 2-Liter-Gebinden. „Die sind aber unpraktisch zu lagern und auch der Pfand für die großen Flaschen ist zu teuer“, kennt Vorstandsmitglied Frank Filter die Hemmschuhe im Vertrieb des Bürgerbieres.