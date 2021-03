Hochprozentige Spezialität krönt Aktivitäten

„Dabei dreht sich bei uns nicht alles nur um das Thema Bier. Wir wollen insgesamt Nieheim nach vorne bringen und die Lebensqualität weiter stärken“, betont der Vereinsvorsitzende Jan Henrik Baum, der aus dem Amseldorf Merlsheim stammt und in der Region fest verwurzelt ist – obwohl ihn sein Beruf (er ist Qualitätsbeauftragter einer großen Privatbrauerei aus Bayern für den gesamten Norden Deutschlands) oft in andere Landkreise führt.

In einem exklusiven Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT ist die Vereinsführung jetzt auf die nächsten Ziele und die aktuellen Erfolge näher eingegangen. Jan Henrik Baum (39) verriet dieser Zeitung: „Wir freuen uns als Verein, dass wir bei dem diesjährigen Wettbewerb Leuchtturmprojekte 2020, der vom Unternehmen Westfalen Weser ausgerichtet wird und bürgerschaftliches Engagement in den Fokus stellt, eine hervorragende Platzierung unter den vielen eingereichten Beiträgen erreicht haben!“

Die Nieheimer nennen ihr Projekt bescheiden und schlicht „Bier-Erlebnis“ – doch dahinter steckt eine großartige Idee. Ein erster Schritt dazu ist die räumliche Umgestaltung des Biermuseums. „Damit wollen wir die Museumsangebote und die Brauerei breiteren Gesellschaftsgruppen zugänglich machen. Unter anderem sollen Angebote aus der analogen Ausstellung aus den oberen Etagen, die nur über eine Treppe erreicht werden können, über eine digitale und interaktive Präsentationsform ins Erdgeschoss eingebettet werden.“ Zudem soll ein weiterer Raum den „Start“ zu einer Einbindung des Museums in die vorhandenen Rad- und Wanderwege im Kulturland zum Thema „Lokaler Genuss“ bilden, indem beispielsweise über Getränkeautomaten Produkte ausgegeben werden, die Geschmack, Geruch und Optik von lokalen Bieren erlebbar machen. Wie zu erfahren ist, planen die drei Brauereien in der Region (Warburg, Rheder und Nieheim) für das kommende Jahr in enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW Höxter) eine neue „Erlebnis-Bierroute-Höxter“.

Auf diese Weise könne man zum Erhalt der Braukultur in Westfalen beitragen. Vorstandsmitglied Gerhard Schütze (Nieheim) ist die Strecke erst kürzlich abgefahren. „Sie führt von uns über Rheder nach Warburg und ist etwa 50 Kilometer lang. Man kann dabei auf tollen Radwege die heimische Natur genießen“, kommt Schütze ins Schwärmen. Das Unternehmen „Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG“ belohnt den eingereichten Wettbewerbsbeitrag der „Bürgerbrauzunft Nieheim“ und den vierten Platz mit einem Förderbeitrag in vierstelliger Höhe. „Das Geld werden wir unter anderem in das Museum stecken“, so Baum.

Aktuell läuft eine Crowd­funding-Aktion des Vereins auf der Plattform „StartNext“. Baum und Schütze betonen: „Wir wollen aus unserem in ehrenamtlicher Tätigkeit produziertem Bürgerbier einen Bierbrand machen. Dieses kulinarisch und finanziell ehrgeizige Ziel haben wir uns gesetzt.“ Es sei ein ambitioniertes Vorhaben. „Denn die Kasse unseres noch jungen Vereins gibt die dafür benötigten Mittel, mindestens 6000 Euro, ja noch nicht her. Um so mehr freuen wir uns, dass das erste Finanzierungsziel erreicht worden ist. Im Dezember kann destilliert werden – und zwar in der Feindestillerie Geistreich aus Willebadessen.“

Das leere 500-Liter-Rumfass für den Brand und die sechsmonatige Reifung (40%, abgefüllt in 0,5-Liter­Flaschen) steht im Museum schon bereit. Baum: „Bevor das Destillieren im Dezember startet, haben Interessierte jetzt noch bis zum 30. November Zeit, ihre Bestellung abzugeben. Nur auf diese Weise kann man sich die einmalige Spezialität aus Nieheim sichern.“ So ein Gutschein mache sich bestimmt auch zum Fest sehr gut. „Alle Besteller werden noch vor Weihnachten ein Zertifikat erhalten, das natürlich auch verschenkt werden kann. Der fertige Brand kommt dann Mitte des kommenden Jahres!“