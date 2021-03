Unfallopfer im Gewitter versorgt

Dustin Knol ist ein bescheidener, zurückhaltender Typ. Der 21-Jährige aus Billerbeck drängt sich nicht in den Vordergrund. Sachlich und ruhig berichtet der Zeitsoldat, der in der Augustdorfer Rommel-Kaserne stationiert ist, von seinen Erlebnissen an diesem besonderen Samstagabend im März auf der Bundesstraße 239.

Gegen 20 Uhr ist der gebürtige Holzmindener mit seinem Auto auf dem Weg nach Hause. Auf der Höhe der Anschlussstelle Sommersell kommt es auf regennasser Fahrbahn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Polo-Fahrer übersieht beim Abbiegen einen Opel Astra, dessen Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Bei der Kollision der Autos wird der 25-Jährige schwer verletzt. Die Opel-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin kommen mit leichten Verletzungen und einem Schock davon.

Dustin Knol reagiert sofort, kümmert sich um die Verletzten, sichert die Unfallstelle ab und ruft mit seinem Handy die Rettungskräfte. Der Polo-Fahrer wurde beim Aufprall der Fahrzeuge auf die Fahrbahn geschleudert. „Ich konnte sofort sehen, dass der Mann schwerste Verletzungen an den Beinen hatte“, berichtet Knol. Trotz Platzregen mit Hagel und Gewitter gelingt es dem Soldaten, alle Unfallopfer bis zum Eintreffen von Polizei und Notärzten zu versorgen. Erst nach zehn Minuten habe ein weiteres Fahrzeug angehalten, dessen Fahrerin ihn bei der Erst-Versorgung der Verletzten geholfen habe, berichtet der Panzergrenadier.

„Viele Fahrzeuge sind einfach an der Unfallstelle vorbeigefahren“, ärgert sich Dustin Knol. Auch nach dem Eintreffen der Streifenwagen und Rettungsdienste am Unfallort muss der Soldat weiter helfen. „Die Fahrzeugwracks standen hundert Meter auseinander, Trümmerteile waren überall verstreut“, erklärt der Hauptgefreite die dramatische Situation. Die B 239 wird für die anschließende Bergung der Unfallfahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Dustin Knol fährt dann am selben Abend zu seinen Großeltern.

Erst Stunden später realisiert der Augustdorfer Soldat, der sich für acht Jahre bei den lippischen Panzergrenadieren verpflichtet hat, die Ereignisse an diesem Abend auf der Bundesstraße bei Sommersell.

Wenige Tage später hat Knol dann „Pudding in den Beinen“. „Auf einmal stand beim Bataillonsantreten der Divisionskommandeur vor mir“, erzählt der ehemalige Berufsschüler. Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart, Kommandeur der 1. Panzerdivision aus Oldenburg, würdigte das mutige Eingreifen des 21-Jährigen mit einer förmlichen Anerkennung „wegen einer herausragenden Einzeltat“, wie es beim Militär heißt.

Dustin Knol wird diesen 13. März nicht vergessen. Auch zukünftig soll das Thema „Verkehr“ eine zentrale Rolle im Leben des Billerbeckers spielen: Knol will Fahrerlehrer werden und damit dazu beitragen, dass sich solche schlimmen Unfälle wie auf der B 239 bei Nieheim-Sommersell nicht wiederholen.

Kommentar von Michael Robrecht

Dass der junge Soldat von seiner vorgesetzten Stelle und sogar von einem General ausdrücklich für seinen vorbildlichen Einsatz beim schweren Verkehrsunfall auf der B239 ausgezeichnet worden ist, das hat er sich redlich verdient. Es werden heute viel zu wenig Lebensretter und auch Ehrenamtler als Vorbilder herausgestellt. Das hat damit zu tun, dass die Ehrung- und Ordenskultur sich stark verändert hat und viele öffentliche Auszeichnungen ablehnen. Zu besichtigen ist das bei den nur noch wenigen Bundesverdienstkreuz-Verleihungen. Dabei ist es so wichtig, einfach mal Danke zu sagen.

Der 21-jährige Retter hat mit seiner beherzten Tat nach dem Unfall bedingungslosen Mut und Entschlossenheit bewiesen. Er hat sich für andere Menschen in schwieriger Lage eingesetzt und dabei einen kühlen Kopf bewahrt. Dank des schnellen Einsatzes, der großen Respekt und Anerkennung verdient, konnten Frauen und Männer vor dem Allerschlimmsten bewahrt werden. Die Bundeswehr ist stolz auf den Hauptgefreiten Dustin Knol. Er ist ein wahrer „Held des Alltags“ und für viele andere ein echtes Vorbild. Keine Vorbilder sind jene, die – wie Knol berichtet – teilnahmslos am Unfallort vorbei gefahren sind. Zivilcourage? Fehlanzeige. Hauptgefreiter Krol hätte auch die Rettungsmedaille des Landes NRW verdient. Vielleicht muss man auch lokal solche „Menschen der Tat“ häufiger ehren: Die „Helden in der Pflege“ von Covid-19-Kranken vielleicht.