Das ist während der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich geworden. So sieht die Situation in den Städten Steinheim und Nieheim aus. Nieheim Die Stadt Nieheim will den städtischen Kindergarten „Die kleinen Grashüpfer“ erweitern und in der ehemaligen Grundschule eine zusätzliche vierte Gruppe einrichten. So soll erreicht werden, dass der Mehrzweckraum in der Kita, in der seit dem vergangenen Sommer 13 Kinder über drei Jahren betreut werden, wieder in seiner ursprünglichen Funktion genutzt werden kann. In den beiden Kindergärten der Kernstadt werden auch Kinder aus Erwitzen und Holzhausen betreut. Für das kommende Kindergartenjahr stehen 34 Plätze für unter Dreijährige und 99 Plätze für über Dreijährige zur Verfügung. Hinzu kommen acht Plätze bei Tagesmüttern. Somit wird in Nieheim eine Versorgungsquote von 56 Prozent bei den U3-Kindern und 111 Prozent erreicht, die damit über den Landesvorgaben von 50 und 95 Prozent liegen.