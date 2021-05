„Themen gezielt und fundiert abarbeiten“

Mit großer Mehrheit ist der Nieheimer Haupt- und Finanzausschuss nun dem Vorschlag von Bürgermeister Schlütz gefolgt, künftig Projektgruppen zur intensiven Vorbereitung von zukunftsweisenden Entscheidungen im Haupt- und Finanzausschuss zu bilden. Schlütz: „Diese Arbeitsgruppen können aus Mitgliedern des betreffenden Ausschusses sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung bestehen.“ Sie sollen künftig bei vielen Themen – aber zusätzlich auch aus „externen“ Mitgliedern – zusammengesetzt werden. Das könnten Nieheimer Bürger, Unternehmer, Mitglieder des Gewerbevereins oder auch Vertreter der regionalen Fachhochschulen und Universitäten sein. Ziel der Bildung von diesen Projektgruppen sei es auch, für ausgewählte Arbeitsgebiete einen größeren Kreis an kompetenten Personen zu gewinnen. „Wir haben in Nieheim absehbar eine Menge an bedeutenden Themen vor der Brust. Die Sitzungsfülle und -dichte sowie das Themenspektrum waren schon in den vergangenen Monaten beachtlich. Politik und Verwaltung sind stark eingespannt.