„Meine Familie ist urkundlich belegt seit 1030 auf diesem Betrieb tätig“, bestätigt Börries von Oeynhausen. Er ist Erbe und Besitzer der Grevenburg in der Nähe von Sommersell. Sein Anliegen: Die Anlage mit dem imposanten Herrenhaus, erbaut von 1530 bis 1560, für die eigenen Nachkommen, aber auch für die gesamte Region zu erhalten. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, überreichte ihm nun am Montag Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, einen Förderbescheid in Höhe von 81.000 Euro. Das Geld bezuschusst zu 50 Prozent den Umbau und Erhalt eines Teils der Dachfläche (Innendach) der historischen Anlage. Ein so genannter Wehrfried im Wald, ganz in der Nähe der heutigen Burganlage, war der Sitz des Adelsgeschlechts im Mittelalter. Pestepidemien brachten die Familie dann im 16. Jahrhundert dazu, eine weitläufigere, befestigte Anlage zu errichten. Ursprünglich war die Grevenburg als Wasserburg erbaut und von einer 18 Meter breiten Gräfte (westfälischer Wassergraben) umgeben. Verschiedene Teiche rund um den historischen Bau zeugen noch heute von der mittelalterlichen Verteidigungsanlage.