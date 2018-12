Von Greta Wiedemeier

Steinheim (WB). Ausverkauftes Haus in Steinheim-Ottenhausen: Beim neunten Kabarettwochenende hatten die »Bullemänner« erneut die Lacher auf ihrer Seite. Der Heimatverein Ottenhausen konnte das bekannte Duo aus dem Münsterland gleich an zwei Tagen auf die Bühne holen.

In ihrem neuen Programm »Schmacht« debattierten Augustin Upmann und Heinz Weißenberg über alltägliche Vorkommnisse, wie sie wohl vielen Zuschauern bestens bekannt sind. Und sie hatten sich vorab bestens informiert: Sowohl die angebliche »Dorfrivalität zu Billerbeck« als auch die Öffnungszeiten einer Damenboutique in Höxter, die erst zum Abiball 2019 wieder öffnet, wurden im Laufe des Abends immer wieder amüsant und kurzweilig aufs Korn genommen.

Die regionalen Berühmtheiten waren ebenfalls bestens bekannt: »Schröder und Steinmeier sind Kummer ja gewohnt, wenn sie hier aus der Ecke kommen«, feixten die beiden Akteure.

Unterstützt von der offiziellen »Tastenfachkraft« Svetlana Svoroba (»Osteuropa ist ja musiktechnisch recht günstig«, so ihr Kommentar) wurde den Zuschauern neben Kabarett auch eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Gesang und Schauspiel geboten.

Im Monat Dezember durfte natürlich ein Rückblick auf die wichtigsten Jahresereignisse von 2018 nicht fehlen. Der Dürresommer, »wenn die Kühe keine Milch mehr geben, sondern Milchpulver«, stehe den Ottenhäusern ja schließlich erst noch bevor – und zwar dann, wenn Ende des Jahres die letzte Kneipe im Dorf ihre Türen schließt. Auch die Flüchtlinge, die gescheiterte Jamaika-Koalition und die umstrittenen Äußerungen vom Papst fanden ihren Platz im abwechslungsreichen Programm, in dem immer auch ein Stückchen Realität zum Vorschein kam.

Selbstironie

Die Kabarettisten bewiesen jedoch auch eine gehörige Portion Selbstironie, wenn es um den fehlenden Erfolg bei den Frauen und Kindheitserlebnisse auf dem »Plumpsklo des Onkels« ging. An den Westfalen im Allgemeinen, zu denen auch Upmann und Weißenberg sich zählen, wurde kein gutes Haar gelassen: »Wo in den Möbeln mehr Leben ist als in den Menschen – das ist Westfalen«.

Mit fliegenden Rollenwechseln stellten sie etwa »Heini«, den leidenschaftlichen Feuerwehrmann, »Karl«, den Campingplatzbesitzer, »Gisela«, die missgünstige Klobürste und viele weitere verquere Persönlichkeiten dar, die allerhand zu erzählen hatten.

Viele der Zuschauer besuchen das Kabarettwochenende schon seit Jahren und zeigten sich auch dieses Mal wieder begeistert. »Das ist immer eine gute Adresse hier«, sagte eine Besucherin. Auf besonders gutes Feedback stieß die Ortskundigkeit der »Bullemänner«, diese sei bei vielen anderen Comedy-Abenden nicht gegeben.

Ortskundigkeit

Upmann und Weißenberg hatten sogar ein paar positive Worte für die Kernstadt der Großgemeinde übrig: »Wir waren vor dem Auftritt noch in der Dönerbude in Steinheim. Da habe ich erst einmal Thai-Frühlingsrollen bestellt – in solch einer Weltstadt muss man schließlich auch international essen!«

Übrigens: Seit 1994 sind Augustin Upmann (früher ein Lehrer) und Heinz Weißenberg (Anwalt) als »Bullemänner« unterwegs.