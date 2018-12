Steinheim (nf/hai). »Wir möchten, dass alle, die sich manches nicht leisten können, auf Weihnachten freuen dürfen.« Für Teamsprecherin Gabi Valentin ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie mit dem »Steinheimer Tisch« auch in diesem Jahr wieder zu Paketspenden aufgerufen hat.

In der evangelischen Kirche waren die liebevoll von mitfühlenden Menschen gespendeten Pakete gesammelt worden und schön verpackt gleich den Adressaten übergeben worden. In den Paketen sind Lebensmittel enthalten, die eigentlich selbstverständlich sind: haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Marmelade, Kaffee, Tee, Schokolade, Konserven, die für manche Haushalte aber nicht immer erschwinglich sind. Insgesamt 129 Pakete wurden in diesem Jahr gesammelt.

Das reichte laut Verein für die etwa 125 Familien, die vom »Steinheimer« Tisch regelmäßig betreut werden. »Sie sollen durch diese Weihnachtspakete das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine gelassen werden«, freut sich Gabi Valentin über die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Etwa 14 Helferinnen und Helfer gehören zum »Steinheimer Tisch«. Sie haben diese zusätzliche Geschenkaktion wieder betreut und jedes Paket mit einem Namen versehen. Dabei wurde auch auf Muslime geachtet, dass sie nicht Lebensmittel bekommen, die sie laut ihrer Religion nicht essen dürfen.

Auf Kinder und deren Wünschen wurde besondere Achtsamkeit gelegt. Sie durften sich über tolle Geschenke wie Spiele und gestrickte Schals, Mützen oder Pullover freuen.

Annelies Niehörster sagte am Freitag dieser Zeitung: »Wir sind dankbar über jede Spende – vor allem Sachspenden werden gebraucht!« Am Dienstag, 8. Januar, stünden die Türen der Helfer dann wieder zu den üblichen Zeiten für die Bedürftigen offen.