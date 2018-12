Schafbock Heiko ist nicht der erste Vierbeiner, der zu den Senioren in das Helene-Schweitzer-Haus kommt. Bei den Demenzerkrankten ist die tiergestützte Therapie sehr beliebt. Die Besuche finden einmal im Monat statt. Sie werden durch Spenden finanziert. Foto: Johanneswerk

Steinheim (WB). Es herrscht eine Stimmung mit freudiger Erwartung; gleich soll es soweit sein. Die Bewohner des Helene-Schweitzer-Hauses sitzen bereits im Nachbarschaftszentrum Steinheim zusammen und warten gespannt auf die illustren Gäste, die heute zu Besuch kommen. Dann öffnet sich die Tür und eine Heidschnucke gesellt sich zufrieden kauend in die lachende und aufgeregte Runde.

»Wir hatten früher eine Ziege«, sagt eine Seniorin und berichtet lebhaft aus alten Zeiten. »Wir hatten immer Hühner und Kaninchen«, ergänzt ihre Sitznachbarin. Eine aktive Stunde des Staunens, Freuens und Sicherinnern hat begonnen.

Schafbock Heiko ist nicht der erste Vierbeiner, in dessen Begleitung Daniela Rodgers in der Pflegeeinrichtung war. Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern, Enten, und afrikanische Riesenschnecken konnten die Senioren bereits bei früheren Terminen bestaunen.

Die Heilpraktikerin und Fachkraft für tiergestützte Therapie bringt jedes Mal andere Tiere und viel Anschauungsmaterial mit. Somit war nicht nur für heiteren Gesprächsstoff gesorgt. Auch das Streicheln und Füttern ist möglich und erweckt bei vielen ein Gefühl der Nähe und Wärme.

»Ich werde oft gefragt, ob die Tiere Tricks können, so wie im Zoo oder Zirkus. Das ist nicht so. Meine Tiere sind nicht dressiert und machen immer ganz ihrer Natur entsprechend, was sie können und möchten«, beschreibt Rodgers ihre Arbeit. Als grundlegendes Motto für ihre tiergestützte Therapiearbeit zitiert sie Marc Twain: »Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht.«

Die tiergestützte Intervention ist seit Mitte des Jahres ein zusätzliches Angebot im Helene-Schweitzer-Zentrum und hat eine große positive Wirkung auf die teilnehmenden Senioren. Die Besuche finden einmal im Monat statt und konnten durch Spenden finanziert werden.

»Der Kontakt mit den Tieren ist für alle, aber besonders für unsere dementiell veränderten Bewohner etwas sehr Schönes und Erweckendes. Bewohner, die sonst immer müde und in sich gekehrt sind, werden plötzlich hellwach und aktiv. Ihre Körperhaltung und ihr Blick verändern sich positiv. Worte scheint es nicht zu brauchen, damit man einander versteht«, beschreibt Maya. S. Mangiacapra von Begleitenden Dienst der Senioreneinrichtung ihre Beobachtungen während der Tierbesuche. Auf die nächsten Besuche und die Antwort auf die Frage, welches Tier dann ins Haus spaziert, freuen sich die Bewohner.