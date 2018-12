Steinheim (WB/nf). Äthiopien ist mit seiner einzigartigen Natur und besonderen Menschen ein wunderschönes Land, das aber zu den ärmsten Ländern auf dieser Erde zählt und deshalb auf Hilfe angewiesen ist. Seit fast zehn Jahren setzt die Äthiopienhilfe Steinheim alles daran, die Menschen in dem afrikanischen Land nicht sich selbst zu überlassen. »Uns geht es gut. Wir dürfen die Menschen in diesem Teil der Welt aber nicht alleine lassen.«

Drei Kliniken wurden bereits in Burat, Dakuna und Galiye Rogda aufgebaut und deren medizinische Arbeit aus Deutschland finanziert. Gemessen an hiesiegen Maßstäben erreichen die Kliniken mit geringen Mitteln bei einem Budget von 60.000 Euro eine hohe Effizienz und versorgen einen Einzugsbereich bis zu 50.000 Menschen. Die Bedeutung der drei Kliniken in abgelegenen Gebieten verrät die statistische Ärzteversorgung. In Deutschland gibt es 500.000 Ärzte für 83 Millionen – in Äthiopien sind es 3000 Ärzte für mehr als 100 Millionen Menschen.

Ohne die Hilfe aus Steinheim müssten die Kliniken schließen, was für die Region einer medizinischen Katastrophe gleichkommen würde. Um die Finanzierung durch Spenden weiterhin zu sichern sind Jahr für Jahr große Anstrengungen nötig. Jeder Spender habe aber die Gewissheit, dass jeder einzelne, noch so kleine Spendenbetrag unmittelbar vor Ort und zweckbestimmt ankommt, verspricht der Verein. Bei der Vereinigten Volksbank Steinheim ist für die Äthiopienhilfe extra das Spendenkonto unter der IBAN DE 51 4726 4367 4030 440 400 eingerichtet worden. Für die Kontinuität und die Sicherheit der Projekte liefert die Partnerschaft mit der katholischen Kirche der Diözese Emdebir und ihrem Bischof Abba Musie eine wichtige Grundlage.

Existenzgründung

Mehrere soziale Projekte konnten bislang von der Äthiopienhilfe initiiert werden: Ausbildungen zu Hebammen oder Krankenschwestern oder die Unterstützung bei der Existenzgründung von Frauen durch Kleinkredite. »Die Frauen sind fest entschlossen, ihr Leben in die Hand zu nehmen«, lautet eine Erkenntnis.

Schüler helfen Kindern

In diesem Jahr konnte dank großartiger Unterstützung von Schülern aus Nieheim und Steinheim in Wogepecha nach dem Kindergarten in Emdebir ein zweiter Schulkindergarten für 120 äthiopische Kinder gebaut werden. Sponsorenläufe der Friedrich-Wilhelm-Weber-Realschule Nieheim sowie des Gymnasiums und der Städtischen Realschule Steinheim brachten einen Großteil der Kosten auf.

Spenden auf Rekordhöhe

Im zu Ende gehenden Jahr erreichte die Unterstützung mit 120.000 Euro das bisherige Spitzenergebnis: neben den 60.000 Euro für die Kliniken, 40.000 Euro für den Schulkindergarten, 20.000 Euro für soziale Projekte und Ausbildung. »Die Menschen in Äthiopien vertrauen auf die Hilfe und Solidarität aus Steinheim«, weiß Dr. Bernd Nalbach, der den Schulen für ihre nachhaltig wirkende Hilfe herzlich dankt. Die Äthiopienhilfe misst dabei ihre Arbeit als praktische Entwicklungshilfe, die den Menschen den Verbleib in ihrer Heimat ermöglichen soll, damit sie nicht die »Flüchtlinge von Morgen« werden.

Hilfe zur Selbsthilfe

Einen wichtigen Faktor stellt die Hilfe zur Selbsthilfe dar, die an einem weiteren Projekt und der Vorgehensweise sichtbar wird. Dr. Nalbach sagte dem WESTFALEN-BLATT: »Wir erkennen ein Problem, analysieren es und suchen nach einer Lösung.« Mädchen und Frauen müssten während ihrer Periode nämlich mangels verfügbarer Hygieneartikel der Arbeit oder der Schule fernbleiben. Deshalb wurden »Sanitär Pads« entwickelt, die von einer Frauengruppe hergestellt und mit einem Startkapital von zwölf Euro für jede Frau gefördert wurden. »Daraus ergibt sich eine ›Win-Win­Situation‹ für beide Seiten«, stellt Dr. Cornelia Düwel-Westphal fest.

»Die Gruppe gewinnt an Selbstständigkeit und ist hoch motiviert, weil es für viele Frauen die Lösung von Alltagsproblemen bedeutet.« Dass sie mit dieser Hilfe auf dem richtigen Weg sind, zeigen die wachsenden Erfolge der Projekte, von denen sie sich bei ihren jährlichen Besuchen überzeugen können. Im Februar des kommenden Jahres machen sich die ehrenamtlichen Helfer wieder auf den Weg nach Äthiopien, wo sie dann zur Einweihung des Schulkindergartens Wogepecha erwartet werden – einem nächsten Meilenstein für eine bessere Zukunft. Der Anspruch auf Bildung ist den Mitgliedern nämlich ein besonderes Anliegen. Der Verein ist überzeugt: Nur solide Bildung eröffnet einen sicheren Weg in eine Zukunft ohne Armut.