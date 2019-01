Vertreter von Schule und Volksbank unterzeichneten einen entsprechenden Vertrag. Regionalmarktleiter Werner Lödige von der Vereinigten Volksbank erklärte: »Wir sind gern Partner der Realschule Steinheim und möchten die bisherige gute Zusammenarbeit auch weiterhin fortführen.« Als Bank vor Ort sieht es die Vereinigte Volksbank als ihre gesellschaftliche Verpflichtung an, die Schulen in der Region aktiv zu unterstützen. So besteht mit nahezu allen weiterführenden Schulen im Geschäftsgebiet der Bank eine Partnerschaft. Denn: »Die Schüler sind die Arbeitnehmer von morgen, die wir in der Region halten möchten. Ihnen müssen wir Perspektiven aufzeigen«, so Thomas Göke, Ausbildungsleiter der Vereinigten Volksbank.

Junge Generation auf Berufswahl vorbereiten

Die Genossenschaftsbank unterstützt die Schulen dabei, die junge Generation auf die Berufswahl und die Anforderungen in der Arbeitswelt vorzubereiten. Durch die Kooperation werde somit eine Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen. Zum Angebot der Vereinigten Volksbank zählen hierbei zum Beispiel Bewerbertrainings, Berufsinformations- und Fachvorträge, Betriebserkundungen, Unterstützung bei Projektarbeiten und die Durchführung von Praktika für die Schüler.

»Jede unserer Partnerschulen nutzt einen Ausschnitt dessen, was wir zur Verfügung stellen können. In der Partnerschaftsvereinbarung mit der Schule zeigen wir auf, was alles möglich ist. Gerne nehmen wir auch Ideen von Schulen auf, die wir dann weiterentwickeln und umsetzen«, betonte Thomas Göke.