Durch die Schenkung sei sichergestellt, dass das 7763 Quadratmeter große Grundstück dauerhaft für die Gruppen- und Naturschutzarbeit der Waldjugend, aber auch als Jugendfreizeit- und Jugendbildungsstätte vom Frühjahr bis Spätherbst genutzt werden kann. Das Grundstück am Rande des Industriegebietes Steinheim gilt als einzigartiges Juwel.

Schon der Vater der Geschwister Krekeler, der Bauunternehmer Günter Krekeler, war ein Naturliebhaber, der sich in seiner Freizeit gerne an dem Platz mit den Teichen aufgehalten hat, um neue Kraft zu tanken. Nach seinem Tode war es seiner Ehefrau sehr wichtig, dass das Grundstück im Sinne ihres verstorbenen Ehemannes naturnah erhalten und gepflegt wurde. Da eine der Töchter selbst bei der Waldjugend war, kannte und wertschätzte sie die Naturschutzarbeit, die vom Team geleistet wurde. Somit war schon 1996 klar, dass nur die Waldjugend für die Pflege und den Erhalt der Naturzelle infrage kam, die das schöne Fleckchen seither nutzt.

Grundstück soll dauerhaft dem Natur- und Artenschutz dienen

Der Waldjugend kommt diese Schenkung sehr gelegen. Nachdem sie ihre Räumlichkeiten in der Stadthalle während der Sanierungsmaßnahmen aufgeben musste (das WESTFALEN-BLATT berichtete), bietet das Gelände mit der Hütte ein ideales Refugium für die Arbeit. Nach dem Tode von Ingrid Krekeler im vorletzten Jahr wurde das Grundstück in Form einer Erbengemeinschaft durch die fünf Töchter verwaltet, für die aber schnell klar war: das Grundstück soll dauerhaft dem Natur- und Artenschutz dienen – und von der Waldjugend genutzt wie gepflegt werden.

Die fünf Schwestern sehen das Gelände bei der Waldjugend in besten Händen, der 64 Mitglieder ab sechs Jahren angehören. Das Grundstück wurde im Rahmen der Schenkung von der Stiftung der Waldjugend zur Nutzung überlassen. Damit könne die erfolgreiche Naturschutzarbeit weitergehen, zum anderen müsse der einzigartige Naturraum erhalten werden, der Insekten, Schmetterlingen, Wasser- und Singvögeln, aber auch Fuchs und Hase, Lebensraum bietet. Heribert ­Gensicki, Vorsitzender der Stiftung, sah sich bei der Übernahme des Grundstücks in der Pflicht. »Wir arbeiten seit sechs Jahren in Sachen Naturschutz eng mit der Waldjugend zusammen. Die aktiven Naturschützer helfen uns bei der Kopfbaumpflege im Steinheimer Becken und erhalten so mit uns Teile der noch reichlich strukturierten Kulturlandschaft.«