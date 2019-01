In ihrem Ornat hat sich das Steinheimer Kinderprinzenpaar vorgestellt und die Beinamen bekannt gegeben. Prinz Paul, der Zauberer des Karnevals, und Prinzessin Lilli, die charmant Strahlende regieren in der Session 2018/19 in Steinheim. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). In Amt und Würden ist das neue Steinheimer Kinderprinzenpaar schon seit dem Sessionsstart am »Elften im Elften«. Jetzt stellten sich die kleinen Tollitäten in der Karnevalshalle am Piepenbrink in ihrem Ornat den Steinheimern vor und gaben ihre Beinamen bekannt: Prinz Paul (Pettig), der Zauberer des Karnevals und Prinzessin Lilli (Wiedemeier), die charmant Strahlende.

Der Prinzessin steht ihr weinrotes Kleid sehr gut, und auch Prinz Paul fühlt sich in einem blauen Wams sehr wohl. Beide Stücke hat für sie Maria Giesbrecht geschneidert, die Farben haben die kleinen Tollitäten gewählt. Für die Session brauchen die beiden Zehnjährigen eine gute Kondition und viele Talente, denn es warten viele Termine. Vor allem im Rosenmontagsumzug wollen sie es richtig krachen lassen und mit ihren Untertanen feiern. Schon heute freuen sie sich auf das Spektakel im Herzen Steinheims, wenn sie vom Kinderprinzenwagen nach allen Seiten Kamelle werfen können. Und sie hoffen am 4. März auf Super-Wetter. »Für die Sonne ist immer der Prinz zuständig«, meint StKG Präsidiumssprecher Stefan Wiedemeier. »Die werde ich schon herbeizaubern«, ist Prinz Paul von seinen magischen Künsten überzeugt.

Begleitet werden die Kindertollitäten von den Wächtern Luis Gemke und Philipp Pettig, dem Zwillingsbruder des Prinzen, der nur eine ganze Minute jünger ist. Als Hofdamen stehen Lena Helms und Merle Pollmann an ihrer Seite. Seinen Beinamen erklärt Prinz Paul mit seiner Liebe für die magische Kunst. »Ich habe meine Kunststücke in der Familie, aber auch schon in der Klasse meiner Grundschule gezeigt«, erzählt er selbstbewusst und bekannte sich als Fan der »Ehrlich Brothers«, die mit ihrer Magie und ihren Shows Millionen Menschen ver- und bezaubern. Der Prinz liebt es aber auch sportlich und spielt Tennis. »Er übt auch fleißig auf seinem Schlagzeug«, lobt Vater Olaf.

Karneval ist für das Prinzenpaar kein Fremdwort. In verschiedenen Verkleidungen haben sie schon an mehreren Umzügen teilgenommen, Prinzessin Lilli in der Fußgruppe aus Rolfzen. Und die Prinzessin kann wirklich charmant strahlen, am Karneval liebt sie besonders den Tanz. Sie ist seit vier Jahren Tänzerin bei den Sternschnuppen und spielt Keyboard. Der erste große Auftritt wartet auf das Steinheimer Kinderprinzenpaar bereits am 20. Januar. Dann startet beim Karnevalsverein »Bleib Treu Boke« das Treffen der Kindertollitäten des Bundes Westfälischer Karneval. Während der Jugendsitzung wird die Vorstellung aller Tollitäten erfolgen, auch gibt es Orden.

In Steinheim soll die Post abgehen, wenn die Senioreneinrichtungen, das St.-Rochus-Seniorenhaus, das Helene- Schweitzer-Zentrum sowie das Albert-Schweitzer-Haus in Marienmünster sowie die Kindergärten der Stadt besucht werden.

Die Highlights finden an den tollen vier närrischen Tagen statt: der Schulkarneval in der Grundschule und der Kinderkarneval am Karnevalssonntag. Für die Mitwirkung am Programm können sich interessierte Akteure oder Gruppen bei Frank Klose oder dem Kinderhofmarschall Sven Brandt melden.