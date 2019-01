Steinheim (WB/nf). »Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.« Dieses Sprichwort aus Afrika passt zu dem, was weit weg in Lalistu Anger (Äthiopien) mit Hilfe des »Weltladens Steinheim« umgesetzt worden ist. Denn mit finanzieller Unterstützung des »Weltladens« der Emmerstadt ist ein Kindergarten samt Inneneinrichtung und Küche errichtet worden.