Steinheim-Vinsebeck (WB/nf). »Es war ein gutes Schützenjahr mit dem Schützenfest an den Pfingsttagen als Höhepunkt«, fasste Andreas Gemke in seinem Rückblick die Ereignisse 2018 zusammen.

In der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Vinsebeck habe sich der Zusammenhalt bestens bewährt, so der Oberst, der auch in seiner Eigenschaft als Brudermeister und Vorsitzender bei der Generalversammlung in der Gaststätte Repp für weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurde. Ebenfalls für vier Jahre wurde der Major und Kassierer Gerhard Elsner im Amt bestätigt.

Bereits zwei Mal regiert

Gewählt wurden auch die Rottmeister Klaus Schnelle und Christoph Rüther (blaue Kompanie), Engelbert Happe und Reinhard Jacke (gelbe Kompanie), Torsten Nolte und Rüdiger Stecker (grüne Kompanie). Zu Schießmeistern bestimmte die Generalversammlung Siegfried Hülsmann, Ingo Preuss und Michael Schäfers, die alle das Amt schon bisher ausgeübt haben. Eine besondere Ehrung wurde dem amtierenden König Josef Wiechers zuteil, der die Königswürde schon zwei Mal trug. Er wurde zum Ehrenkönig ernannt.

Termine im Überblick

Wichtige Termine der Johannes-Schützenbruderschaft in diesem Jahr sind am 9. März das Stadtpokalschießen; am 20. Juni (Fronleichnam) das Königsschießen; das Dorfschießen am 26. Oktober; das Kompanie-Vergleichsschießen am 16. November und das Vergleichsschießen zwischen Jung- und Altschützen am 7. Dezember.