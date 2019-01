440.000 Euro nimmt die Stadt Steinheim für Feuerwehrwesen in die Hand – alleine 150.000 Euro sind für die Überprüfung und den Check der Drehleiter vorgesehen, so Bürgermeister Carsten Torke und der stellvertretende Wehrführer Uwe Niehörster (rechts). Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Gerade weil sich Feuerwehrleute immer wieder selbst in Gefahr brächten, zähle Kameradschaft und ständige Einsatzfähigkeit besonders, sagte Torke. Und er betonte: »Die Feuerwehr gehört zur Stadt Steinheim und genießt hohes Ansehen!« Der Bürgermeister sicherte der Feuerwehr zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nötigen Finanzmittel zu.

Für 2019 sind im Haushaltsentwurf 47.000 Euro für Maschinen und Geräte, 50.000 Euro für das Ausbaggern des Feuerwehrlöschteichs in Ottenhausen, 32.000 Euro für die Verschönerung und 40.000 Euro für die bauliche Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern enthalten – unter anderem für die Erweiterung des Gerätehauses in Grevenhagen.

114 Einsätze in 2018

Allein 150.000 Euro sind für die komplette Überholung der Drehleiter vorgesehen. »Nach zehn Jahren wird eine routinemäßige Überprüfung (Baujahr 1992) erforderlich«, sagte der stellvertretende Wehrführer Uwe Niehörster dem WESTFALEN-BLATT. Bei diesem Check werde von der Firma Metz in Karlsruhe praktisch jedes Teil des Aufbaus einschließlich der Hydraulik auseinandergenommen. Ob das tatsächlich den angesetzten Betrag verschlingt, stehe noch nicht fest. Der Kämmerer sei bei seiner Planung zunächst von einer maximalen Summe ausgegangen.

»Insgesamt wollen wir 440.000 Euro der Feuerwehr in Steinheim in diesem Haushalt zur Verfügung stellen«, bekräftigte Torke, dass es Verwaltung und Politik ernst meinten mit der Unterstützung der Wehren. »Meine Tür steht für Angelegenheit der Helfer immer offen«, sagte der Verwaltungschef. Dass Steinheims Feuerwehrwesen gut aufgestellt ist, stellte dann bei der Versammlung in Hagedorn Kreisbrandmeister Rudolf Lüke fest, der auch die Grüße von Landrat Spieker überbrachte.

Lüke erinnerte daran, dass die Herausforderungen im vergangenen Jahr neben den Kernaufgaben durch Hochwasserlagen, Flächenbrände, die Trockenheit im Sommer und durch Sturm besonders hoch und vielfältig waren.

Der Kreisbrandmeister informierte über das neue Atem-schutzzentrum und über die geplante Erweiterung der Leitstelle in Brakel um weitere Arbeitsplätze. Auch Rettungswachen würden sukzessive neu gebaut, Steinheim stehe auf einer Prioritätenliste. Uwe Niehörster zog die Bilanz der absolvierten Lehrgänge im Jahr 2018. Auf Stadtebene wurden 1637 Ausbildungsstunden, auf Kreisebene 385 Stunden, am Institut der Feuerwehr in Münster 876 Stunden sowie beim Verband der Feuerwehr 274 Stunden an Ausbildung absolviert.

»Insgesamt macht das 3172 Ausbildungsstunden aus, Zeit, die von den Feuerwehrkräften in ganz Steinheim zusätzlich zu ihrem Regeldienst geleistet wird«, stellte Niehörster stolz fest.

114 Einsätze hatte die Feuerwehr Steinheim nach den Angaben von Stadtbrandinspektor Jörg Finke in 2018 zu leisten, den ersten gleich wenige Minuten nach Beginn des neuen Jahres – darunter waren 44 Einsätze wegen Feuer und 44 technische Hilfeleistungen. Es gab wieder 19 Fehlalarme, die aber einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (27) bedeuten. Zusätzlich seien von den speziell geschulten Feuerwehrkameraden Sebastian Tomm und Daniel Fechner 32 Wespeneinsätze abgearbeitet worden.

An den Leistungsnachweisen auf Kreisebene haben im vergangenen Jahr aus Steinheim neun Gruppen mit 80 Personen teilgenommen. 23 Abzeichen konnten verliehen werden: acht Bronze, zwei Silber, ein Gold, vier »Gold 10«, ein »Gold 15«, ein »Gold 20«, vier »Gold 25«, zwei »Gold 35«.

Starke Jugendfeuerwehren

Dass die Jugendfeuerwehren in der Kernstadt und in Sandebeck (für die Ortschaften) gute Arbeit leisten, zeigten die Berichte von Matthias Sondermann und Eike Schirrmacher. In Steinheim werden 20, in Sandebeck 26 Jugendliche auf künftige Aufgaben vorbereitet.

Beförderungen

Zahlreiche Feuerwehrleute wurden von der Wehrführung im Rahmen der Jahresbesprechung befördert. Meik Prädel und Florian Niehörster zu Unterbrandmeistern (beide LZ Steinheim), Steffen Brand (LG Hagedorn) und Jan Krawinkel (LZ Steinheim) zu Oberbrandmeistern; Simon Tracht (LG Vinsebeck), Jürgen Hansel (LG Rolfzen) und Michael Lange (LZ Steinheim) zu Hauptbrandmeistern; Markus Stecker (LG Vinsebeck) und Maximilian Junghanns (LG Bergheim) zu Brandinspektoren.

Entlassen aus der Funktion des Einheitsführers der LG Ottenhausen wurde Jochen Steinkühler, zu seinem Nachfolger ernannt wurde Daniel Oppermann. Neuer Einheitsführer der LG Eichholz ist Stefan Kröger. Ernannt wurden als stellvertretende Einheitsführer Falk Helmes und Claus Brand (beide LG Eichholz) sowie Sebastian Tomm (LZ Steinheim).

Das Amt von stellvertretenden Jugendfeuerwehrwarten der JFW Sandebeck üben Eike Schirrmacher und Dominik Müther aus. Jugendfeuerwehrwart der JFW Sandebeck bleibt Marius Wösterfeld. Zum Beauftragten für Brandschutzerziehung und -aufklärung wurde Kevin Klaes (LZ Steinheim) ernannt.

Ehrenzeichen verliehen

Bürgermeister Carsten Torke und Kreisbrandmeister Lüke ehrten für 25 Jahre treue Pflichterfüllung Dirk Dreier (LG Sandebeck) sowie Martin Kröger, Tobias Jürgens (beide LZ Steinheim) und Christoph Kleine (LG Sandebeck) mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber: für 35 Jahre wurden im Namen von Landesinnenminister Herbert Reul Heinz Jürgen Borg-meier (LG Rolfzen) und Stadtbrandinspektor Jörg Finke (Wehrleitung) geehrt.