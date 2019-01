Das Ausweichquartier der Steinheimer Karnevalsgesellschaft bietet den gleichen Platz wie die Stadthalle: »Wir können die gleiche Anzahl an Karten verkaufen.« Wo einst Blumen und Bäumchen standen, wird nun närrischer Frohsinn erblühen. Der Vorverkauf findet erstmals in der Karnevalshalle am Piepenbrink statt. Und zwar am Dienstag, 5. Februar, von 18.11 Uhr bis 20.11 Uhr.

Damit sich beim traditionellen Anstellen für die besten Plätze niemand erkältet, wird die Halle bereits um 10 Uhr morgens geöffnet. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann am Folgetag Karten per E-Mail ordern: Kumpelstilzchen-Steinheim@gmx.net. Hier ist zwar keine freie Platzwahl mehr möglich, dafür aber der Eintritt gesichert. Eine Karte kostet zehn Euro, jede Frau kann maximal 20 Karten kaufen. Die Partyband »Dolce Vita« wird den Frauenkarneval musikalisch begleiten, vor der Halle sorgt ein Pizzastand für kulinarische Abwechslung.

Frauenkarneval entführt in die Welt der Spiele

Der Frauenkarneval entführt 2019 in die bunte Welt der Spiele. Seit vielen Wochen basteln, werkeln und malen die Kump(el)stilzchen am Bühnenbild, proben Sketche, Büttenreden und Tänze. Dieser Aufwand war 1969, als alles im kleinen Rahmen begann, unvorstellbar. Damals befand sich die »Bühne« noch inmitten der Närrinnen bei »Hillebrands aufm Saal«. Am 21. Januar 1969 feierten 365 Frauen ausgelassen die Geburtsstunde des ersten Frauenkarnevals. Im Laufe der Jahre wuchs das Programm, und dank stetig steigender Publikumszahlen wechselten die Närrinnen in die Stadthalle.

Seit Jahrzehnten ist der Frauenkarneval aus dem närrischen Büttenprogramm Steinheims nicht mehr wegzudenken. Kurz vor der Jahrtausendwende wurden aus der »Spielergruppe der KFD« die »Kump(el)stilzchen«. Prinz Albrecht, der Klassische, hatte die zündende Idee und sprach: »Ihr lieben Frauen, Steinheims Wahrzeichen ist der Kump und märchenhaft geheimnisvoll ist die Vorbereitung des Frauenkarnevals. So wäre der Name ›Kump(el)stilzchen‹ für euch angemessen.« Im Jubiläumsjahr haben sie Zuwachs bekommen: Mareike Helms und Marion Torke werden erstmals auf der Bühne stehen, den roten Frack tragen sie schon seit der Sessionseröffnung am 11.11. Darüber hinaus stellen die Kump(el)stilzchen beim Frauenkarnval 2019 die noch amtierende Prinzessin Kirsten Volmer und die Silberprinzessin Marianne Echterling.