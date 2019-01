Mit seiner Spende von 1500 Euro an die Steinheimer Wehrführung, (von links) Frank Eichmann, Wehrführer Jörg Finke und Uwe Niehörster, drückte Malermeister Alfred Gemmke (Zweiter von rechts) seinen Respekt und seine Anerkennung für die Leistungen der Feuerwehren aus.

Bei einer Brandschutzübung im eigenen Betrieb in Steinheim erlebte der Firmeninhaber im vergangenen Jahr hautnah, wie professionell und effektiv die Feuerwehr ihr Handwerk versteht. Ihm wurde dabei aber auch bewusst, wie schnell jeder auf Hilfe angewiesen sein könnte. »Ich schätze die Arbeit der Feuerwehren sehr, auch weil sie uns Bürgern viel Sicherheit gibt«, nannte er als Grund der Finanzspritze, die den Wehren der Großgemeinde zugute kommen wird. Die Übung in seinen Betriebsräumlichkeiten habe gezeigt, wie schnell und gut organisiert die Einsatzkräfte die Brandschutzübung bewältigten. »Daraus resultierte der Entschluss für die Spende«, so Gemmeke gegenüber dieser Zeitung.

Die Steinheimer Feuerwehr führt im Jahr fünf Brandschutzübungen durch, zwei große und drei kleinere.