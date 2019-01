Ungefragt legt der junge Mann den Arm um die Sitznachbarin. Die Steinheimer Grundschüler merken: »Das ist nicht in Ordnung.« Im Präventionsprogramm lernen sie nicht nur ihr »Nein-Gefühl« zu erkennen, sondern bekommen auch Handlungsstrategien an die Hand. Foto: Ralf Brakemeier

Steinheim (WB/RB). »Meldet Euch, wenn Ihr ein ›Nein-Gefühl‹ habt«. Als der Junge ungefragt in der Bahn dem Mädchen den Arm um die Schultern legt, gehen die Arme schnell nach oben. Die Schüler der 4. Klassen aus den Grundschule in Steinheim und Vinsebeck haben schnell gelernt.

Die Schauspieler Anja Krüger und Nino Carovac zeigen: Schon beim Haare bürsten kann es zur Grenzüberschreitungen kommen. In Theaterstücken zeigen die Schauspieler und Theaterpädagogen Anja Krüger und Nino Carovac von der Theaterwerkstatt Osnabrück, welche »Nein-Situationen« Kinder widerfahren können und wie sie dann reagieren können. Gemeinsam mit den Neun- und Zehnjährigen erarbeiteten die Profi-Schauspieler vorher, was den Kindern unangenehm ist, was andere Kinder aber eben auch Erwachsene dürfen, und was nicht. Vor allem aber haben die Kinder eines gelernt: »Mein Körper gehört mir« und »ich kann immer ›Nein‹ sagen.«

Schmerzhaften Schläge und »freundschaftlich gemeintem« Tätscheln

Seit mehr als 20 Jahren sind die Profis in Sachen Aufklärung im Land unterwegs. Die Steinheimer Gemeinschaftsgrundschulen nehmen bereits zum vierten Mal in Folge an dem Präventionsprogramm teil. Von schmerzhaften Schlägen bis hin zu ›freundschaftlich gemeintem« Tätscheln – die Kinder erfahren, dass sie immer das Recht haben zu bestimmen, wie weit Berührung gehen darf, und dass ein lautes »Nein« manche unangenehme Situation klärt.

»Im Unterricht werden die Themen weiter aufgegriffen«, sagt Grundschulleiterin Irmgard Hake, »Die Kinder sollen mit dem Wissen gestärkt durchs Leben gehen.« An drei Tagen kommen die Theaterpädagogen, sprechen mit den Kindern, üben ein gemeinsames Lied ein und spielen alltägliche Beispiele für ungewollten Körperkontakt durch. Die Kinder erkennen schnell, wann eine Situation unangenehm wird, einfache Strategien stärken ihr Selbstvertrauen, sie lernen, schnell und effektiv zu handeln. So wie bei der Bus-Szene, die Anja und Nino vorspielen. Denn, was ein »Nein-Gefühl« ist, wissen alle Kinder instinktiv.

Möglich wurde das Projekt erst durch die Spende über 1300 Euro der Familie-Osthushenrich-Stiftung.