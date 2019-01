Von Heinz Wilfert

Mit der Bürgermedaille zeichnet die Stadt Steinheim Mitbürger aus, die sich in den Bereichen Erziehung und Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Kirche, Rettung und Hilfe ehrenamtlich engagieren oder in akuten Notsituationen geholfen haben.

Die erste Ratssitzung im Jahr hat nur einen Tagesordnungspunkt, die feierliche Verleihung der Bürgermedaille, die seit 2007 vergeben wird. »Mit der Bürgermedaille wird die Organisation der Zeltlager der beiden Jugendorganisationen ausgezeichnet«, so Bürgermeister Carsten Torke. Die ausgezeichneten Organisationen engagieren sich seit Generationen in der Jugendarbeit. Die KJG feiert 2020 ihr 50-jähriges Bestehen und bei der Kolpingjugend reicht die Historie der Zeltlager bis in die sechziger Jahre zurück.

Breites Spektrum für Jugendliche

Für die Kolping-Jugend lässt sich kein exaktes Gründungsdatum feststellen – seit 1983 sind aber Jugendliche im Kolping-Vorstand vertreten. 1993 wurden die Jugendaktivitäten der Messdiener mit denen von Kolping zusammengeführt. Beide Vereine bieten ein breites Spektrum für Jugendliche. Der KJG-Jugendkarneval, eine feste Größe im Karneval, hat das »Forum« und das »Palazzo« überlebt. Die Kolping-Jugend hat sich beim Einfahren der Weihnachtsbäume und der Organisation des Osterfeuers engagiert.

Die zweiwöchigen Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter von acht beziehungsweise 10 bis 15 Jahren bilden stets ein Highlight. Die Plätze sind heiß begehrt und binnen weniger Stunden vergeben. »Meine Tochter Wiebke wird sich dieses Jahr um einen Platz bewerben. Als Vater kann ich ihren Wunsch bedenkenlos unterstützen,« so Torke. Er betonte, dass Jugendliche bei KJG und Kolpingjugend gut aufgehoben seien, weil qualifizierte, verantwortungsbewusste und gut organisierte junge Menschen die Betreuung übernehmen, auch wenn Projekte dieser Größenordnung viel abverlangten. Nicht selbstverständlich seien die Bereitschaft zur Übernahme großer Verantwortung, der Einsatz persönlicher Zeit für Qualifizierung, die Vorbereitung und auch die Eigenkosten für die Teilnahme. Der Dank richtete sich auch an die Spedition Mahlmann, die über viele Jahre die Logistik übernommen hat.

Dabei handelt es sich in bester Familientradition um junge Menschen, die als Kinder selbst an Zeltlagern teilgenommen haben oder deren Eltern Betreuer waren. Der Spaß an der Sache, als Teilnehmer wie als Betreuer, werde so von Generation zu Generation weitervermittelt. Den Kindern werde mit Zeltlagern ein Anreiz zur sinnvollen Freizeitgestaltung und das Erleben einer auf Werten wie Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Teamgeist, Rücksichtnahme, Toleranz, Verantwortung für sich selbst und andere, für Natur und Umwelt mitgegeben und damit das Erleben einer überkonfessionell und multinational wirkenden Gemeinschaft.

Jeder zweite Jugendliche engagiert sich

Torke würdigte das hohe bürgerschaftliche Engagement Jugendlicher, denn laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums engagiere sich fast jeder Zweite im Alter zwischen 14 und 29 Jahren ehrenamtlich. Deutschland liege damit über dem europäischen Durchschnitt. »Die Auszeichnung mit der Bürgermedaille für die KJG und die Kolpingjugend gibt dieser Statistik ein Gesicht«, freute sich Torke, der die Ehrung mit der Hoffnung verband, dass auch zukünftig junge Menschen in die Fußstapfen der in Steinheim geehrten Vorbilder folgen werden.

Ehrenamtliches Engagement sei nämlich aus dem Gefüge einer Stadt wie Steinheim nicht wegzudenken. Es werde an diesem Ort und in Anerkennung der Leistung mit der Bürgermedaille gebührend gewürdigt. Steinheim gebe Jugendlichen aber auch viel zurück: »Wir bieten einen Jugendtreff, unterstützen die Waldjugend und den Stadtjugendring, arbeiten mit am kreisweiten Projekt Jugendarbeit 2.0. Noch in diesem Jahr soll ein Bike- und Skatepark realisiert werden«, kündigte Torke an. Für den feierlichen Rahmen der Verleihung der Bürgermedaille sorgte die Gesangsklasse von Musikschulleiterin Anna-Sophie Türich und das Bläsertrio Dagmar Brinkmann-Unger, Katharina und Caroline Winkler.