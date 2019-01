»Es waren Wünsche, die für viele selbstverständlich sind, für manche aber unerschwinglich bleiben«, so Gabriele Valentin, die Sprecherin des Steinheimer Tisches zur Geschenkaktion, mit der sich die Botschaft verbindet: andere denken an mich. Unter den Wünschen waren vor allem warme Bekleidungssachen wie Pullover. Ihre Wünsche hatten die Bedürftigen auf Zettel geschrieben, die im Edeka Markt im Center am Speicherturm auf ein großes rotes Herz geklebt waren. Und die Kunden ließen sich nicht bitten und unterstützten die Aktion »Wunschbaum« bereitwillig. Die Pakete wurden dazu noch liebevoll verpackt.

Neben dem Steinheimer Tisch ging ein Teil der Pakete auch an Bewohner im Helene Schweitzer-Zentrum, die ihre Geschenke schon vor Weihnachten in Empfang nahmen. »Unsere erste Wunschbaum-Aktion und die Resonanz darauf macht Mut«, sagte Sabine Rosbach, die sich auch bei Daniela Grahl vom Modehaus Schwager bedankt, die beim Verpacken behilflich war.

Steinheimer Tisch

Der Steinheimer Tisch versorgt aktuell rund 320 Personen, darunter sind 119 Kinder, die sich jeden Dienstag von 9.30 bis 11.15 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum vor allem Lebensmittel abholen können. »14 Helfer betreuen die Ausgabe«, so Udo Valentin.