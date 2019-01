Von Greta Wiedemeier

Steinheim (WB). »Guck mal, das waren wir damals!« – zahlreiche ehemalige Prinzen und Prinzessinnen der »heimlichen Hauptstadt des Karnevals« können sich in den kommenden Wochen im Steinheimer Möbelmuseum selbst wiederfinden. Die StKG eröffnete am Samstag ihre Karnevalsausstellung mit dem Titel »Einmal Prinz zu sein in Steinheim ist fein!«.

Langjährigen Karnevalsfreunden dürfte das Thema der Ausstellung bekannt vorkommen: »Wir fangen jetzt mit dem Thema der allerersten Ausstellung aus dem Jahr 2007 wieder an«, verriet Thomas Göke, Gruppenkopf des Archivteams der Karnevalsgesellschaft. Das Interesse der Steinheimer schmälerte die Wiederholung jedoch keinesfalls. Auf dem Weg durch die Ausstellung im Obergeschoss des Möbelmuseums, in der man vom Jahr 2018 chronologisch rückwärts bis zum Jahr 1913 wandert, standen Elferrat, ehemalige Prinzenpaare und interessierte Besucher dicht gedrängt, um einen Blick auf die vielen Schautafeln erhaschen zu können.

Geschichtsträchtige Glanzstücke

Regina Schuler berichtete, schon vor zwölf Jahren davon, überzeugt gewesen zu sein, dass das Thema sehr gut ins Möbelmuseum passt: »Geschichtsträchtige Glanzstücke der Steinheimer Möbelindustrie werden überstrahlt von Steinheimer Prinzessinnen und Prinzen«.

Neben Namen und Fotos der einstigen Würdenträger, präsentiert die Ausstellung auch Informationen rund um Person, Beruf und späteres Engagement in der StKG. So erfährt man zum Beispiel, dass 1971 mit dem Ottenhauser Günther George erstmals ein Prinz aus einer der Ortschaften auf dem Narrenthron Platz nehmen durfte. Bei den Prinzenpaaren aus der jüngeren Vergangenheit sind zudem Auszüge aus der Inthronisierung zu lesen, sodass auch im Rückblick noch schnell klar wird, wie Prinz Thomas im letzten Jahr zum Beinamen »Der charmante Jongleur von Bits und Bytes« kam oder Henrich Hunstiger zum »Marquis de Cordon Bleu« wurde. Die Archivare geben zudem Einblick in den Jahresverlauf eines Prinzenpaares und auch das Original-Prinzessinnenkleid von Marianne Echterling kann bewundert werden.

30 Zentimeter Neuschnee

Die diesjährige Ausstellungseröffnung konnte mit gleich zwei Besonderheiten aufwarten: Neben der musikalischen Begleitung durch »Tante Emma« stieß eine groß angelegte Umfrage unter den ehemaligen Prinzenpaaren auf reges Interesse. Regina Schuler gab einen amüsanten Einblick in die Beantwortung von Fragen wie »Würden Sie die Bürde der Würde noch einmal übernehmen?« und »Welche Ratschläge würden Sie Ihren Nachfolgern mit auf den Weg geben?«. So beschrieb etwa Dominik Thiet »die 55 Meter beim Einzug am Galaabend“ als „die schönsten meines Lebens« und Willi Spier, diesjähriger Goldprinz, erinnerte zurück an einen wohl einmaligem Galaabend, an dem jeder Gast bis in die frühen Morgenstunden feierte – nach Hause kam aufgrund von über 30 Zentimeter Neuschnee nämlich erstmal keiner.

»Ohne das, was vorige Generationen geleistet habe, gäbe es den Steinheimer Karneval in seiner heutigen Form wahrscheinlich nicht«, betonte Göke die Wichtigkeit der Aufarbeitung der Historie.