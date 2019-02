Nieheim/Steinheim (dpa/WB). Gleich zwei Unfälle kurz nacheinander hat ein alkoholisierter Lastwagenfahrer bei Nieheim verursacht. In Schlangenlinien sei der 34-Jährige gegen 1.40 Uhr auf der Bundesstraße 252 gefahren und dabei in den Gegenverkehr gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.