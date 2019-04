Steinheim (WB/nf). An ihre erste Blutspende kann sich Helga Weber-Kruck noch genau erinnern: »Es war in Duisburg-Rheinhausen. Ich war 19 Jahre, damals mussten meine Eltern noch unterschreiben und ihr Einverständnis geben.« In Steinheim ging jetzt eine herausragende Spenderkarriere mit einer Sonderehrung für 163 Blutspenden zu Ende.