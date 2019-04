Steinheim-Vinsebeck (WB). Wie Andreas Hüser vom Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, wird die Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift voraussichtlich an diesem Samstag (27. April) die Instandsetzungsarbeiten auf der Landstraße 827 (Steinheimer Straße) in der Steinheimer Ortschaft Vinsebeck abschließen können. Die dortige Vollsperrung werde dann aufgehoben und die Landstraße 827 (Steinheimer Straße) wieder in beiden Fahrtrichtungen befahrbar sein.