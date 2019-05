»Was ist eine Erkundung und was könnte man denn eigentlich heutzutage noch erkunden?« Das sind die zentralen Fragen und zugleich die Aufgabenstellung des neuen partizipatorischen Kunstprojektes in der Steinheimer Ortschaft Sandebeck.

Wie schon beim »Vulkan-Projekt« geht die Initiative erneut vom Wasserschloss Reelkirchen aus und wird über das Kultursekretariat Gütersloh regional gefördert. Das Motto der Förderung wird zum Ansatz der Flensburger Künstlerin Christiane Limper. »Die Erkundung ist eine Art kleinräumige Entdeckung.«

In einem allgemeineren Sinn werde das Wort »Erkundung« auch für Forschung oder für das Sammeln und Aufbereiten von Daten und Wissen verwendet.

Von der Fotografie bis zur Zeichnung

Es bleibe jedem Teilnehmer aber offen, was und wie er etwas erkunden möchte. Fotografisch, zeichnerisch, sammeln. Denkbar wäre etwas aus der Natur, ein relevantes Thema in oder für den Ort, das Landleben, Kulinarisches, Kreatives, Zukünftiges oder Historisches. Sandebeck (und seine weitere Umgebung) soll nun dafür der Ausgangspunkt sein und als Inspirationsquelle dienen.

Künstlerisches Schaffen über Ortsgrenzen hinaus

Die Künstlerin betont ausdrücklich, dass sie sich sehr freuen würde, wenn dieses Jahr das künstlerische Schaffen über die Ortsgrenzen hinausgeht. Zu einem großen »Wir im ländlichen Raum«. Ganz besonders denkt sie dabei auch an Vinsebeck. Das Element »Wasser«, das in der Ortschaft Vinsebeck eine zentrale Rolle spiele, wäre ein tolles Gegenstück zum »Vulkan« in Sandebeck. Erwachsene jeden Alters und Jugendliche ab etwa 14 Jahre seien willkommen mitzumachen. Auch Teams seien möglich.

Infotreffen am 13. Juni

Die Künstlerin: »Die Teilnahme an dem Projekt ist für alle Teilnehmer kostenlos!« Ein erstes Infotreffen findet am Donnerstag, 13. Juni, um 19.30 Uhr im Dorfcafé Vinczling in Sandebeck statt. Am 18. Juni (Dienstag) ist um 19.30 Uhr ein zweiter vorbereitender Termin zum Gedankenaustausch, ebenfalls im Dorfcafé Vinczling in Sandebeck, vorgesehen.

Projekt beginnt Ende August

Der eigentliche Projektzeitraum ist vom 23. August bis zum 8. September geplant. Dann werden die Erkundungen umgesetzt beziehungsweise stattfinden – und präsentiert. Innerhalb des Projektzeitraums, in dem die Künstlerin vor Ort sein wird, könnten die Erkundungen zeitlich sehr flexibel gestaltet werden.

»Über eine geeignete Präsentation der Erkundungen werden wir gemeinsam entscheiden. Ich bin schon sehr gespannt, welche Themen von Interesse sein werden. Ebenso, welche Arten der Umsetzung gewählt werden«, betont Christiane Limper im Vorfeld.