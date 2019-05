Die Ensemblemitglieder des »Trotz-Theaters« des Literaturkurses spielen die Komödie »Fake! Viel Lärm um nichts« von William Shakespeare – in moderner Form für Leute von heute.

Lehrer Michael Volmer: »Und dies ist auch kein Fake!« Am 3. Juni um 11 Uhr wird die neue Aula feierlich eingeweiht (wir berichteten). Und gleich am 5. Juni erlebt die Aula mit dem Theaterabend des Literaturkurses als erster Veranstaltung für das SGS ihre Premiere. Das lange Warten hat sich gelohnt: Das Schulzentrum Steinheim hat eine neue Aula.

»Irgendwas ist immer« hieß das letzte Literaturkursstück, das im Sommer 2017 in der Aula – noch vor der Renovierung – aufgeführt wurde. Lange habe der Umbau gedauert, so die SGS, »denn irgendwas ist ja bekanntlich immer.«

Statt sich in der Zeit »den Kopf zu zerbrechen«, zeigte der Literaturkurs im letzten Jahr die Produktion »Kopfzerbrechen« als gelungenes Auswärtsspiel auf dem Kulturgut Holzhausen.

2019 wird nun wieder in der Aula Theater gespielt. In Shakespeares irrwitziger Komödie »Fake! Viel Lärm um nichts« wird wirklich viel Lärm gemacht. Um nichts? »Auf jeden Fall liegen Schein und Wirklichkeit öfter weit auseinander«, so die Gruppe.

Zum Inhalt: Auf dem Gut des Gouverneurs Leonato treffen zwei eingefleischte Singles aufeinander – Leonatos scharfzüngige Nichte und Männerhasserin Beatrice sowie der Frauenverächter Benedikt. Sie wollen sich unter keinen Umständen mit dem anderen Geschlecht einlassen. Beide liefern sich zahlreiche schlagfertige und witzige Wortgefechte. Von ihren Vertrauten, den Heiratswilligen Hero, Leonatos Tochter, und Claudio, wird der Plan geschmiedet, die beiden Streitenden gegenseitig ineinander verliebt zu machen. Die mächtige Donna Pietra hat die Idee zu »Fake Nr. 1« und »Nr. 2« und hilft tatkräftig mit.

So könnte die Komödie um ein sanftes und ein streitendes Liebespaar ihren Verlauf ins Happy End nehmen, käme nicht mit Donna Pietras hinterhältiger Halbschwester Donna Juanita eine weitere – diesmal zerstörerische, Intrige (»Fake Nr. 3«) ins Spiel. Hier hört der Spaß auf: Claudios und Heros Liebe wird durch Donna Juanitas geschickt eingefädelte Falschinformationen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.

Zum Glück gibt es da noch ein drittes und sehr komisches Duo. Comandante Holzapfel, der Polizeichef, und sein Assistent Schlehwein machen ebenso viel Lärm. Sie habe zwar etwas Schwierigkeiten mit Fremdwörtern, sind aber mit dem Polizisten Cannelloni und Panetone den bösen Gangstern auf den Fersen und decken mit Witz die Missverständnisse auf.

Die Beinahe-Tragödie kann gerade noch verhindert werden und das Geschehen um wahrhafte Liebe und raffinierte Täuschung kommt doch noch zu einem glücklichen Ende. Das Stück wird am Mittwoch, 5. Juni, sowie am Donnerstag, 13. Juni, jeweils um 19.30 Uhr in der neuen Aula des Steinheimer Schulzentrums unter der Leitung von Michael Volmer aufgeführt. Der Eintritt beträgt fünf Euro und für Schüler drei Euro. Am 19. Juni gibt es außerdem beim Sommerkonzert des Gymnasiums Steinheim in der Aula einen Szenenausschnitt zu sehen.