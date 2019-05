Steinheim (WB/nf). »Natürlich Sandebeck« – so lautet das Motto einer Ausstellung zum Thema »Naturfotografie«, die an diesem Samstag, 25. Mai, um 19 Uhr im Vincenzhaus Sandebeck eröffnet wird. Sieben Mitglieder der örtlichen Fotogruppe zeigen Fotos aus Flora und Fauna, die in den vergangenen Jahren in der Umgebung des Steinheimer Dorfes entstanden sind.

Die Fotografen der Ausstellung sind Ursula Bläsing, Franz Josef Böhm, Wolfgang Brenker, Karin Brockmann, Ingeborg Lüdeling, Gerd Schäfers und Wolfgang Stratmann. Die Eröffnungsrede hält Bernadette Walker vom Kulturbüro des Kreises Höxter.

Verborgene Geheimnisse der Natur und ihre Schönheit »nebenan« ganz in der Nähe zu zeigen, das ist das Ziel dieser Ausstellung. Damit verbunden ist auch das Anliegen, für den Erhalt und den Schutz der umgebenden Natur einzustehen. Gefördert wurde die Ausstellung von der Bezirksregierung Detmold durch die Bewilligung eines »Heimatschecks«.

Weitere Unterstützung kam vom Kulturbüro Höxter, der Dorfstiftung Sandebeck und dem Heimatverein. Die Ausstellung ist geöffnet am 26. Mai, dem Tag der Europawahl, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr sowie vom 31. Mai bis zum 2. Juni jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Als Begleitprogramm findet am 1. Juni um 19.30 Uhr eine Autorenlesung mit Friedo Petig und Gitarrenbegleitung (schreibender Landwirt aus Lippe) statt, der Eintritt beträgt fünf Euro. Am 2. Juni besteht die Möglichkeit an einem Schreibworkshop zu Fotografien der Ausstellung teilzunehmen (Leiterin ist Karin Brockmann). Bis auf die Autorenlesung ist der Besuch der Ausstellung kostenfrei.

Im November 2018 hatte die Fotogruppe der »Dorfwerkstatt Sandebeck« 2.000 Euro aus Landesmitteln im Rahmen des Programms »Heimatscheck« erhalten. Von dem Geld wurden Bilderrahmen und Stellwände angeschafft, die Archivierungsboxen sind extra hergestellt worden. Damit war der Weg frei für die sieben Mitglieder der Fotogruppe, eine gemeinsame Ausstellung zu organisieren.

Nach einem Treffen wurde schnell deutlich, dass neben dem Leben im Dorf vor allem Motive aus der Natur im Fokus stehen. Franz Josef Böhm brachte es auf den Punkt, als den Titel der Ausstellung »Natürlich Sandebeck« vorschlug. Die dort gezeigten Naturfotografien seien sämtlich in und um Sandebeck entstanden. In der Zusammenstellung wird ein unerschöpfliches Reservoir an Bildmotiven deutlich. »Man muss sich nur Zeit nehmen für Flora und Fauna«, so Wolfgang Stratmann, weil sich in der Welt der Gräser und Insekten viel beobachten und entdecken lasse. Baumgestalten mit unterschiedlichen Kronen, manchmal mit individuellen »Tattoos«, einzeln oder als Gruppe, locken als Motive. In der Vergangenheit hat die seit vier Jahren bestehende Fotogruppe bereits zwei Jahreskalender herausgebracht. Auch im nächsten Jahr soll es einen Fotokalender geben – mit dem Titel »Natürlich Sandebeck«.