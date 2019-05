Weil nach dem Karneval schon wieder vor dem Karneval ist, befinden sich Steinheim und die StKG zwölf Wochen nach den tollen Tagen schon wieder im Karnevalsfieber. »Das wird ein Karneval voller Überraschungen«, bereitete das StKG-Präsidium die Jecken auf die kommende Session vor. »Steinheims Närrinnen und Narren dürfen sich ab sofort auf einen farbenfrohen und kreativen Karneval freuen, bei dem sie erneut unendlich viel Kreativität und Fantasie entfalten können, diesmal aus dem afrikanischen Kulturkreis«, erklärte StKG-Präsident Dominik Thiet die Themenwahl, die auch am Rosenmontag Spuren hinterlassen wird. In erster Linie dient das Motto den Bühnenbauern als Thema.

Landrover rollt in die Halle

Als sich am Samstag um 22.41 das Tor der Karnevalshalle öffnete und ein Landrover in die Halle rollte, konnte die Präsentation des Mottos starten. Die Mitglieder des StKG-Präsidiums waren zu dessen Präsentation in Rollen geschlüpft, die für Afrika stehen: Kanzler Franz-Gerd Brökel als König der Löwen, Dominik Thiet, Michel Peine und Dennis Hetmann als Massai, Stefan Wiedemeier und Markus Brexel als Safaritouristen. »Hakuna Matata« gelten als die bekanntesten Worte aus dem Film »König der Löwen«. Sie bedeuten so viel wie »alles in Ordnung«. Hört man »Hakuna Matata« singt man fast automatisch mit Timon und Pumbaa das bekannte Lied und tanzt mit dem Erdmännchen und dem Warzenschwein durch die Savanne. Afrika wird durch das Motto der kommenden Session nicht nur zur Wiege der Menschheit, sondern auch zur Wiege der Narretei.

Schöner Rückblick

Im Vorfeld des Dankeschönfestes, zu dem auch die Akteure des Karnevals der Chöre gehörten, wurde in der Karnevalshalle am Piepenbrink mit einem Film Rückschau auf den letzten Galaabend gehalten. Die Besucher konnten noch einmal viele unvergessene Eindrücke mit dem spritzig-fröhlichen Bühnenprogramm und der Proklamation des Prinzenpaares Prinz Christian und Prinzessin Katrin erleben.